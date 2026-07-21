HYBE Bersiap Luncurkan TUIDE, Girl Group Baru Racikan Han Sung Soo

JawaPos.com – HYBE mengungkap identitas resmi girl group terbarunya. Dilansir dari The Chosun, pada 20 Juli, agensi mengumumkan bahwa grup yang akan debut di bawah label baru ABD akan menggunakan nama TUIDE, sekaligus menandai dimulainya perjalanan mereka menuju debut resmi.

Pengumuman ini menjadi kelanjutan dari teaser perdana yang telah dirilis ABD pada Mei lalu.

Sejak saat itu, kehadiran girl group baru ini sukses menarik perhatian penggemar K-pop yang penasaran dengan konsep serta para anggotanya.

TUIDE diproduseri oleh Han Sung Soo, pendiri PLEDIS Entertainment yang dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan sejumlah grup populer seperti SEVENTEEN, After School, IZ*ONE, hingga TWS.

Pengalaman panjangnya dalam industri musik membuat debut TUIDE menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan tahun ini.

Bersamaan dengan pengumuman nama grup, HYBE juga meluncurkan berbagai akun media sosial resmi TUIDE.

Penggemar kini dapat mengikuti perkembangan grup melalui platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, X, Facebook, Weibo, Douyin, dan Bilibili untuk memperoleh informasi terbaru menjelang debut mereka.

Meski belum mengungkap detail mengenai jumlah anggota, konsep, maupun jadwal debut, pengenalan nama resmi ini menjadi langkah penting dalam membangun identitas TUIDE.

Antusiasme penggemar pun semakin meningkat, terutama karena proyek ini lahir dari kolaborasi HYBE dan label ABD yang baru dibentuk.