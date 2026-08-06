SF9 Siapkan Comeback Album Baru hingga Konser 10th Anniversary, Simak Jadwal Lengkapnya

sf9 (x @soompi)
JawaPos.com - Grup K-pop SF9 bersiap merayakan satu dekade perjalanan karier mereka dengan sederet proyek spesial.
Menurut Soompi, FNC Entertainment telah mengungkap rencana besar SF9 untuk memperingati 10 tahun debut, yang mencakup comeback album penuh, konser, pop-up store, hingga berbagai konten eksklusif bagi para penggemar.
Perayaan tersebut akan diawali dengan perilisan album studio kedua SF9 pada 26 Agustus 2026.
Di hari yang sama, grup ini juga akan menggelar showcase comeback untuk menyapa penggemar dan memperkenalkan karya terbaru mereka.
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Album ini menjadi full album pertama SF9 sejak "FIRST COLLECTION" yang dirilis pada 2020, sehingga comeback kali ini menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh FANTASY, nama fandom resmi mereka.
Tak berhenti di comeback, SF9 juga telah menyiapkan berbagai agenda spesial menjelang hari jadi mereka.
Menurut Soompi, grup ini akan membuka pop-up store peringatan 10 tahun debut, meski detail lokasi dan jadwalnya masih akan diumumkan kemudian.
Selain itu, pada 5 Oktober, yang bertepatan dengan tanggal debut mereka, SF9 akan merilis konten spesial sekaligus mengadakan siaran langsung bersama penggemar.
Puncak perayaan akan berlangsung melalui konser 10th Anniversary yang dijadwalkan pada 10 dan 11 Oktober 2026 di Seoul.
Konser ini akan menjadi kesempatan istimewa bagi SF9 dan para penggemar untuk mengenang perjalanan grup selama satu dekade sekaligus menikmati penampilan lagu-lagu terbaru maupun deretan hit yang telah mengiringi karier mereka.
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