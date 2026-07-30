Marvel Pilih Rahasiakan Karakter Sadie Sink demi Lindungi Alur Cerita Peter Parker dalam Spider-Man Brand New Day

JawaPos.com – Marvel Studios masih merahasiakan karakter yang diperankan Sadie Sink dalam film Spider-Man: Brand New Day.

Dilansir dari laman Entertainment Weekly pada Kamis (30/7), Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, menyatakan keputusan tersebut dilakukan demi menjaga alur cerita Peter Parker yang menjadi pusat film. Menurutnya, pemilihan Sink didasarkan pada kebutuhan cerita, bukan sekadar memenuhi spekulasi penggemar.

Feige menjelaskan bahwa tim kreatif telah memiliki konsep cerita Peter Parker sejak awal pengembangan film.

Dari sejumlah karakter yang dipertimbangkan untuk mendukung kisah tersebut, nama Sadie Sink dinilai paling tepat untuk memerankan salah satunya. Namun, Marvel memilih tidak mengungkap identitas karakter itu hingga film resmi dirilis.

Spekulasi mengenai peran Sadie Sink terus berkembang di kalangan penggemar, termasuk dugaan bahwa ia memerankan Jean Grey atau sosok misterius bertudung yang muncul dalam cuplikan film.

Meski demikian, Marvel belum memberikan konfirmasi terhadap berbagai teori tersebut. Feige hanya menegaskan bahwa Sink mampu menyatu dengan jajaran pemeran utama dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan studio.

Produser Amy Pascal menyebut film ini mengangkat tema pencarian jati diri Peter Parker setelah kehidupannya berubah drastis. Karakter yang diperankan Sadie Sink disebut memiliki peran penting dalam memperkuat tema tersebut, meski identitasnya masih dirahasiakan.