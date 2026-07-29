Film Dan Bandung, Kisah Cinta dari Pidi Baiq Siap Menguras Emosi, Tayang di Bioskop 20 Agustus 2026

JawaPos.com - Menjelang penayangannya di bioskop, film Dan Bandung merilis final trailer yang memperlihatkan konflik emosional antara cinta, keluarga, dan pengorbanan. Film hasil kolaborasi penulis Pidi Baiq dengan sutradara Rudi Soedjarwo itu dijadwalkan bakal tayang di bioskop Tanah Air mulai 20 Agustus 2026.

Peluncuran final trailer digelar melalui acara jumpa pers di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Melalui cuplikan terbarunya, film Dan Bandung memperlihatkan perjalanan cinta Basil dan Elma yang harus menghadapi ujian berat.

Hubungan keduanya tidak hanya dipenuhi kebahagiaan masa muda, tapi juga dihadapkan pada kenyataan pahit ketika cinta mereka tidak mendapat restu dari keluarga.

Trailer juga menampilkan momen yang memperlihatkan bagaimana dua insan yang saling mencintai harus berjuang untuk mempertahankan hubungan di tengah tekanan, pilihan hidup, hingga pengorbanan yang tidak mudah.

Rudi Soedjarwo mengatakan, penggarapan film yang berasal dari semesta cerita Pidi Baiq ini memberikan pengalaman berbeda dibanding karya-karya yang pernah ia sutradarai sebelumnya. Sutradara yang sukses besar lewat film legendaris Ada Apa dengan Cinta? mengaku banyak mengeksplorasi tema kehidupan yang lebih matang.

"Ini film yang nggak mungkin saya buat saat muda dulu. Banyak sekali tema-tema yang saya eksplor dalam cerita ini, dari kehadiran keluarga dalam hidup kita, manisnya kisah cinta muda, dan realita yang seringkali tak seindah pikiran kita," ungkap Rudi Soedjarwo.

Sementara itu, Produser Titin Suryani mengatakan film Dan Bandung merupakan hasil kolaborasi kreatif yang dibangun dengan visi yang sama untuk menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, film ini tidak hanya berbicara tentang romansa, tapi juga tentang persahabatan, keluarga, konflik, dan perjuangan menghadapi kenyataan hidup.

"Dan Bandung lahir dari kolaborasi orang-orang hebat yang memiliki visi yang sama. Melalui kisah yang dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat, film ini mengangkat konflik, persahabatan, perjuangan, dan perjalanan cinta Basil dan Elma. Harapan kami, film ini dapat diterima penonton dan menjadi salah satu karya yang turut mewarnai perjalanan perfilman Indonesia," ujar Titin Suryani.