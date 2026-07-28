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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.45 WIB

Bocoran Konsep Katara Hamil di 'Avatar: Aang' Ternyata Hanya Ide Awal, Begini Kata Kreator 

avatar : aang (x @moviemnfs

 
JawaPos.com – Rumor Katara yang disebut sedang hamil dalam film animasi "Avatar: Aang" akhirnya mendapat penjelasan dari kreator.
 
Spekulasi tersebut mencuat setelah sejumlah gambar konsep yang dipamerkan di San Diego Comic-Con 2026 memperlihatkan Katara dengan penampilan berbeda, sehingga memicu berbagai teori dari para penggemar.
 
Menurut laporan Variety, gambar yang beredar memang berasal dari tahap awal pengembangan film.
 
Namun, Bryan Konietzko dan Michael Dante DiMartino menegaskan bahwa konsep tersebut hanyalah salah satu dari banyak ide yang sempat dipertimbangkan selama proses kreatif.
 
Seperti proyek animasi pada umumnya, tidak semua desain atau alur cerita awal akan digunakan dalam versi akhir film.
 
Spekulasi soal kehamilan Katara semakin meluas karena penggemar mengetahui bahwa di semesta "The Legend of Korra", Aang dan Katara memang memiliki tiga anak, yaitu Bumi, Kya, dan Tenzin.
 
Meski begitu, film "Avatar: Aang" mengambil latar waktu ketika pasangan tersebut masih menjalani petualangan di usia dewasa muda, sehingga belum menampilkan kisah keluarga mereka secara langsung.
 
Para kreator memilih memusatkan cerita pada perjalanan Aang sebagai Avatar setelah berakhirnya Perang Seratus Tahun.
 
Fokus utama film adalah perjuangan Aang menghadapi ancaman baru sekaligus memikul tanggung jawab membangun kembali masa depan para Air Nomad, bukan kehidupan rumah tangganya bersama Katara.
 
Meski rumor tersebut akhirnya dibantah, concept art yang dipamerkan tetap sukses menarik perhatian penggemar.
 
Banyak yang menilai gambar-gambar itu memberikan gambaran menarik mengenai berbagai kemungkinan cerita yang sempat dipertimbangkan sebelum film mencapai bentuk akhirnya, sekaligus menunjukkan betapa dinamisnya proses pengembangan sebuah film animasi berskala besar.
 
Film "Avatar: Aang: The Last Airbender" sendiri menjadi proyek perdana dari Avatar Studios yang melanjutkan kisah Aang dalam versi dewasa.
 
Di samping film tersebut, para kreator juga telah mengumumkan proyek-proyek baru untuk memperluas semesta Avatar, menandakan bahwa waralaba ini masih akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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