Fantasia Festival 2026 Umumkan Pemenang, 'Nightborn' Sabet Trofi Film Terbaik 

Nightborn (variety)

JawaPos.com – Film horor "Nightborn" berhasil mencuri perhatian dunia perfilman setelah dinobatkan sebagai Film Terbaik di Fantasia International Film Festival 2026.

Karya terbaru sutradara asal Finlandia Hanna Bergholm membawa pulang Cheval Noir Award, penghargaan paling bergengsi dalam ajang tersebut yang digelar di Montreal, Kanada.

Dikutip dari variety, kemenangan ini semakin mengukuhkan reputasi Hanna Bergholm sebagai salah satu Sutradara horor yang patut diperhitungkan di kancah internasional.

Setelah sukses dengan film Hatching, Bergholm kembali mengeksplorasi tema horor psikologis dan mitologi Nordik melalui "Nightborn", yang juga menjadi debut film berbahasa Inggrisnya.

"Nightborn" dibintangi oleh Seidi Haarla dan Rupert Grint, yang memerankan pasangan baru dengan kehidupan tenang di hutan Finlandia.

Kehadiran bayi misterius mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk yang memadukan unsur folk horror, fantasi, dan drama psikologis.

Cerita tersebut mendapat banyak pujian karena menghadirkan ketegangan sekaligus mengangkat tema tentang kecemasan menjadi orang tua.

Selain memberikan penghargaan kepada "Nightborn", Fantasia Festival juga mengapresiasi berbagai karya dari sineas internasional dalam sejumlah kategori lainnya.

Festival ini dikenal sebagai salah satu ajang film genre paling bergengsi di dunia, yang setiap tahunnya menjadi panggung bagi film horor, fantasi, fiksi ilmiah, dan thriller terbaik dari berbagai negara.

Kemenangan "Nightborn" di Fantasia diperkirakan akan semakin memperkuat peluang film tersebut dalam perjalanan festival internasional berikutnya.

Sebelumnya, film ini juga telah mencuri perhatian sejak pemutaran perdananya di kompetisi utama Festival Film Berlin 2026, di mana film tersebut memperoleh ulasan positif dari para kritikus.

Dengan keberhasilan meraih penghargaan tertinggi di Fantasia International Film Festival 2026, "Nightborn" semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu film horor paling menonjol tahun ini.

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa karya Hanna Bergholm terus mendapat pengakuan internasional berkat pendekatan kreatifnya dalam menggabungkan horor, emosi, dan mitologi menjadi sebuah pengalaman sinematik yang memikat.