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Aulia Ramadhani
Senin, 27 Juli 2026 | 15.40 WIB

Jadi Video Musik ke-7, Butter Karya Boygrup BTS Raih 1,1 Miliar Penayangan

BTS. Sumber Foto: Soompi - Image

BTS. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Sekali lagi, boygrup Korea BTS menorehkan prestasi dengan karya Butter yang mencapai 1,1 miliar penayangan di YouTube.

Dikutip dari Soompi, Senin (27/7), hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan sorotan media.

Tanggal 27 Juli sekitar pukul 2 pagi KST, video musik BTS untuk lagu hits mereka "Butter" melampaui 1,1 miliar penayangan di YouTube.

Dengan prestasi ini, menjadikannya video musik ketujuh mereka yang mencapai sejarah tersebut setelah DNA, Boy With Luv, Dynamite, MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, dan Fake Love.

Menariknya, mereka  merilis video musik berjudul Butter  ini yaitu pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 1 siang KST.

Dengan itu, mereka membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, dua bulan, dan lima hari untuk mencapai 1,1 miliar penayangan.

Disukai penggemar, lagu ini mengungkap bagaimana keinginan agar hati seseorang luluh dengan cara lembut, menyenangkan.

Musik menyenangkan ini cocok didengarkan saat berlibur maupun di waktu senggang, yang disukai penggemar.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.

Anggotanya yaitu Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, yang ikut menulis atau memproduseri sebagian besar materi mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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