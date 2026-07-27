Jadi Video Musik ke-7, Butter Karya Boygrup BTS Raih 1,1 Miliar Penayangan

JawaPos.com – Sekali lagi, boygrup Korea BTS menorehkan prestasi dengan karya Butter yang mencapai 1,1 miliar penayangan di YouTube.

Dikutip dari Soompi, Senin (27/7), hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan sorotan media.

Tanggal 27 Juli sekitar pukul 2 pagi KST, video musik BTS untuk lagu hits mereka "Butter" melampaui 1,1 miliar penayangan di YouTube.

Dengan prestasi ini, menjadikannya video musik ketujuh mereka yang mencapai sejarah tersebut setelah DNA, Boy With Luv, Dynamite, MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, dan Fake Love.

Menariknya, mereka merilis video musik berjudul Butter ini yaitu pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 1 siang KST.

Dengan itu, mereka membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, dua bulan, dan lima hari untuk mencapai 1,1 miliar penayangan.

Disukai penggemar, lagu ini mengungkap bagaimana keinginan agar hati seseorang luluh dengan cara lembut, menyenangkan.

Musik menyenangkan ini cocok didengarkan saat berlibur maupun di waktu senggang, yang disukai penggemar.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.