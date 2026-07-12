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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.59 WIB

KiiiKiii Kembali! Starship Bocorkan Jadwal Comeback Agustus 2026

KiiiKiii (x @soompi)

 

 
 
JawaPos.com – Girl group KiiiKiii kembali meramaikan industri K-pop pada musim panas ini.
 
Menurut laporan dari The Chosun, agensi yang menaungi KiiiKiii Starship Entertainment memberi pernyataan bahwa grup tersebut tengah mempercepat persiapan untuk comeback yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026.
 
Comeback ini menjadi rilisan pertama mereka setelah mini album kedua, Delulu Pack, yang dirilis pada Januari lalu.
 
Album tersebut sukses menarik perhatian publik berkat lagu utama "404 (New Era)", yang membuat KiiiKiii meraih posisi puncak Melon TOP100 untuk pertama kalinya.
 
Mereka juga memimpin tangga lagu digital dan streaming bulanan Circle Chart, memperkuat posisi sebagai salah satu rookie paling bersinar.
 
Popularitas KiiiKiii juga meluas ke pasar internasional. Album mereka berhasil masuk ke tangga lagu iTunes K-Pop di 19 negara dan wilayah, bertahan selama delapan pekan di Billboard Global Excl. U.S., serta mencatat debut di Billboard Global 200.
 
Selain itu, grup ini juga mencetak hasil impresif di Billboard Japan, Oricon, hingga QQ Music di China.
 
KiiiKiii dikenal lewat konsep yang penuh kebebasan. Penampilan mereka sukses memicu tren short-form challenge di berbagai platform media sosial, sekaligus mengantarkan grup meraih tiga trofi dari program musik Korea.
 
Kesuksesan itu semakin lengkap setelah mereka melanjutkan promosi dengan lagu "Delulu", yang mendapat sambutan positif dari penggemar.
 
Melalui comeback mendatang, KiiiKiii diharapkan kembali menunjukkan perkembangan musikal sekaligus pesona unik yang telah menjadi ciri khas mereka.
 
Hingga saat ini, Starship Entertainment masih merahasiakan detail album baru, sementara informasi selengkapnya akan diumumkan secara bertahap melalui media sosial resmi grup.
 
Di sela persiapan comeback, KiiiKiii juga tetap aktif menyapa penggemar lewat konten orisinal Kiki Pangpang Season 2 yang tayang setiap pekan.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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