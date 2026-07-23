Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 24 Juli 2026: Tetap Tenang Menghadapi Perubahan, Kesabaran Membawa Hasil Terbaik

JawaPos.Com - Memasuki Jumat, 24 Juli 2026, pemilik zodiak Capricorn diprediksi memasuki fase yang penuh dengan proses pemulihan dan perkembangan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk membangun kembali semangat setelah melewati berbagai tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Anda mulai merasakan energi yang lebih stabil, tetapi tetap perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang memberikan janji berlebihan atau menawarkan sesuatu yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sikap realistis akan menjadi pelindung terbaik dalam mengambil keputusan.

Sebagai zodiak berelemen tanah, Capricorn dikenal memiliki karakter disiplin, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah.

Sifat tersebut kembali menjadi kekuatan utama yang membantu Anda menghadapi berbagai tantangan.

Walaupun perubahan terjadi di sekitar Anda, jangan tergesa-gesa bereaksi. Dengan tetap berpikir jernih dan fokus pada tujuan, langkah yang Anda ambil hari ini berpotensi membawa hasil positif dalam jangka panjang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Capricorn untuk Jumat, 24 Juli 2026.