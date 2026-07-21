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Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 00.33 WIB

BTS Guncang Halftime Show Final Piala Dunia 2026 dengan Penampilan Spektakuler 'Dynamite'

BTS (x @kpop_herald) - Image

BTS (x @kpop_herald)

JawaPos.com – BTS mencetak sejarah dengan tampil dalam halftime show perdana Final Piala Dunia FIFA 2026.

Grup dibawah naungan BIGHIT MUSIC itu menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan spektakuler yang digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli waktu setempat, bersama deretan musisi kelas dunia seperti Shakira, Justin Bieber, dan Madonna.

Menurut laporan soompi, penampilan BTS menjadi salah satu momen yang paling dinantikan malam itu.

Setelah Madonna membuka rangkaian pertunjukan dengan aksi panggung yang memukau, ketujuh anggota BTS langsung membakar semangat puluhan ribu penonton dengan membawakan lagu hit mereka, "Dynamite".

Lagu yang pertama kali dirilis pada 2020 tersebut kembali menghadirkan energi positif melalui koreografi yang kompak, visual panggung yang megah, serta penampilan penuh karisma dari RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Sorakan penonton memenuhi stadion saat BTS menghidupkan suasana di tengah laga final Piala Dunia 2026.

Kehadiran BTS dalam acara ini semakin menegaskan pengaruh global mereka di industri musik.

Tak hanya mendominasi tangga lagu internasional, grup asal Korea Selatan tersebut kini juga menjadi bagian dari salah satu panggung olahraga paling bergengsi di dunia, memperlihatkan bagaimana musik K-pop terus menembus batas budaya dan negara.

Halftime show Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama dalam sejarah turnamen yang menghadirkan format hiburan di jeda pertandingan final.
 
Dengan deretan penampil papan atas, acara ini sukses menarik perhatian jutaan penonton dari berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu sorotan utama sepanjang final berlangsung.

Melalui penampilan "Dynamite", BTS kembali membuktikan reputasi mereka sebagai ikon musik global yang mampu memikat audiens lintas generasi.
 
Momen bersejarah di Final Piala Dunia 2026 pun menjadi catatan baru dalam perjalanan karier mereka sekaligus hadiah istimewa bagi para ARMY di seluruh dunia.

Editor: Hanny Suwindari
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