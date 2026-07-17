Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.43 WIB

Young K DAY6 Tampil Antagonis di Teaser Comeback, Sisi Villain Jadi Sorotan 

young k (x @day6official)

 

JawaPos.com - Young K DAY6 kembali meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback solonya.
 
Menurut laporan allkpop, Young K merilis rangkaian teaser terbaru yang menampilkan transformasi mengejutkan dengan konsep gelap dan penuh aura antagonis.
 
Young K sepenuhnya mengeksplorasi sisi villain yang menjadi bagian penting dari narasi album barunya.
 
Setelah sebelumnya diperlihatkan memiliki dua persona berbeda, kini ia tampil dengan karisma misterius yang semakin memperkuat konsep comeback yang penuh intrik.
 
Visual bernuansa kelam dipadukan dengan ekspresi tajam dan sinematik membuat teaser ini sukses memancing rasa penasaran penggemar.
 
Konsep tersebut menunjukkan transformasi Young K yang berani menghadirkan karakter baru, berbeda dari citra hangat yang selama ini melekat pada dirinya.
 
Comeback kali ini juga menandai kembalinya Young K sebagai solois melalui album studio penuh keduanya.
 
Album tersebut akan memuat total 15 lagu baru, yang siap memperlihatkan warna musik dan cerita yang lebih matang dari penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat tersebut.
 
Dengan konsep yang semakin kompleks dan penuh karakter, album terbaru Young K diprediksi akan menghadirkan pengalaman musikal yang berbeda bagi para pendengar.
 
Teaser yang telah dirilis pun menjadi sinyal bahwa comeback kali ini tidak hanya mengandalkan kualitas musik, tetapi juga kekuatan cerita dan visual.
 
Album kedua Young K dijadwalkan resmi dirilis pada 27 Juli, menandai babak baru dalam perjalanan karier solonya yang telah lama dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Young K Siap Comeback Solo Lewat Album "YOUNGEST", Siap Rilis Tanggal 27 Juli 2026 - Image
Entertainment

Young K Siap Comeback Solo Lewat Album "YOUNGEST", Siap Rilis Tanggal 27 Juli 2026

Minggu, 12 Juli 2026 | 16.11 WIB

UDTT Rilis MV Teaser 'VIPER', Tampilkan Konsep Gelap dan Transformasi Paling Berani - Image
Music & Movie

UDTT Rilis MV Teaser 'VIPER', Tampilkan Konsep Gelap dan Transformasi Paling Berani

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.50 WIB

EVAN (Heeseung) Siap Debut Solo, Rilis Teaser untuk RIDE OR DIE - Image
Music & Movie

EVAN (Heeseung) Siap Debut Solo, Rilis Teaser untuk RIDE OR DIE

Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.58 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore