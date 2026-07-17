Young K DAY6 Tampil Antagonis di Teaser Comeback, Sisi Villain Jadi Sorotan 

young k (x @day6official)

JawaPos.com - Young K DAY6 kembali meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback solonya.

Menurut laporan allkpop, Young K merilis rangkaian teaser terbaru yang menampilkan transformasi mengejutkan dengan konsep gelap dan penuh aura antagonis.

Young K sepenuhnya mengeksplorasi sisi villain yang menjadi bagian penting dari narasi album barunya.

Setelah sebelumnya diperlihatkan memiliki dua persona berbeda, kini ia tampil dengan karisma misterius yang semakin memperkuat konsep comeback yang penuh intrik.

Visual bernuansa kelam dipadukan dengan ekspresi tajam dan sinematik membuat teaser ini sukses memancing rasa penasaran penggemar.

Konsep tersebut menunjukkan transformasi Young K yang berani menghadirkan karakter baru, berbeda dari citra hangat yang selama ini melekat pada dirinya.

Comeback kali ini juga menandai kembalinya Young K sebagai solois melalui album studio penuh keduanya.

Album tersebut akan memuat total 15 lagu baru, yang siap memperlihatkan warna musik dan cerita yang lebih matang dari penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat tersebut.

Dengan konsep yang semakin kompleks dan penuh karakter, album terbaru Young K diprediksi akan menghadirkan pengalaman musikal yang berbeda bagi para pendengar.

Teaser yang telah dirilis pun menjadi sinyal bahwa comeback kali ini tidak hanya mengandalkan kualitas musik, tetapi juga kekuatan cerita dan visual.

Album kedua Young K dijadwalkan resmi dirilis pada 27 Juli, menandai babak baru dalam perjalanan karier solonya yang telah lama dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia.