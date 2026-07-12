Young K Siap Comeback Solo Lewat Album "YOUNGEST", Siap Rilis Tanggal 27 Juli 2026

tracklist album terbaru youngK (x @kchartmaster)
JawaPos.Com - Young K DAY6 kembali menyapa penggemar. Menurut laporan Dispatch, YoungK dijadwalkan merilis album solo keduanya yang berjudul YOUNGEST pada 27 Juli 2026.
JYP Entertainment telah membagikan gambar tracklist resmi melalui media sosial dan langsung disambut antusiasme para penggemar.
Album YOUNGEST akan memuat 15 lagu dengan beragam warna musik. Lagu utama berjudul "Shut the Door" dipilih sebagai title track, didampingi sederet lagu lain seperti "Marionette", "F World", "Hey Honey", "Cheering Song", "Spike", "Young Street", "Million Reasons", hingga "100 Reasons We Break Up".
Yang membuat album ini istimewa adalah keterlibatan penuh Young K dalam proses pembuatanya.
Young K berpartisipasi sebagai penulis lirik sekaligus komposer untuk seluruh lagu yang ada di dalam album, memperlihatkan kualitas musikal yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.
Sejak debut bersama DAY6 pada 2015, Young K dikenal sebagai salah satu penulis lagu andal di industri K-pop. Namanya tercantum di balik berbagai lagu populer DAY6 seperti "Beautiful Feeling", "Time of Our Life", "Zombie", dan sejumlah karya lain yang mendapat apresiasi dari penggemar maupun kritikus musik.
Dalam pengerjaan YOUNGEST, Young K juga kembali bekerja sama dengan sejumlah kolaborator yang telah lama mendampinginya.
Produser Hong Ji Sang dan Lee Woo Min turut bergabung dalam proses produksi, sementara penyanyi sekaligus penulis lagu Sunwoo Jung A juga bergabung untuk memperkaya kualitas musik dalam album ini.
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