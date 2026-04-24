Aulia Ramadhani
Jumat, 24 April 2026 | 13.16 WIB

Kwon Sang Woo akan Tunjukkan Chemistry dengan Hwang Minhyun di Drama Study Group 2

Kwon Sang Woo dan Hwang Minhyun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Menuai perhatian penggemar, aktor Korea Kwon Sang Woo akan berkolaborasi dengan Hwang Minhyun di drama bertajuk Study Group 2

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), hal ini disambut gembira oleh penggemar yang tak sabar menantikan chemistry mereka di drama hits tersebut

Menurut TVING pada 23 April, Kwon Sang Woo akan tampil dalam serial original Study Group Season musim 2.

Diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, Study Group merupakan drama komedi aksi sekolah menengah tentang Youn Ga Min (Hwang Minhyun).

Menariknya, ia merupakan seorang siswa yang bermimpi unggul secara akademis tetapi hanya berbakat dalam berkelahi.

Saat menempuh sekolah menengah yang terkenal sebagai salah satu yang terburuk di dunia, hal itu membuatnya membentuk kelompok belajar dan terjun ke dunia ujian masuk perguruan tinggi yang kejam.

Drama ini menduduki peringkat 5 besar di lebih dari 140 wilayah di Viki, membuktikan kesuksesannya secara global.

Menyusul kesuksesannya, produksi untuk Musim 2 dikonfirmasi, dengan pengambilan gambar sudah dimulai sejak bulan lalu.

Kali ini, Kwon Sang Woo akan memerankan Jeon Young Ha, paman Youn Ga Min yang mengajari Youn Ga Min bagaimana teknik bertarung terlarang.

Meskipun akhirnya dikucilkan oleh saudara perempuannya karena diam-diam melatih keponakannya, ia menonjol sebagai karakter yang hangat

