Paus Leo XIV Jadi Paus Pertama yang Mengunjungi Aljazair, Awali Tur Besar Afrika yang Bersejarah

JawaPos.com - Paus Leo XIV mencatat sejarah baru dalam perjalanan kepausannya setelah menjadi Paus pertama yang mengunjungi Aljazair pada awal rangkaian tur besar ke Afrika. Kunjungan ini menandai langkah penting Vatikan dalam memperkuat hubungan dengan kawasan yang kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan tercepat umat Katolik di dunia.

Langkah tersebut sekaligus mempertegas fokus baru Gereja Katolik terhadap Afrika, yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan signifikan jumlah umat. Kunjungan ini dipandang sebagai simbol pengakuan atas peran strategis benua tersebut dalam masa depan Katolik global, terutama di tengah dinamika sosial, politik, dan migrasi yang terus berkembang.

Dilansir dari Mirror, Rabu (15/4/2026), Paus Leo XIV disebut ingin "mengalihkan perhatian dunia ke Afrika" seiring dimulainya tur penting yang mencakup beberapa negara di benua tersebut. Perjalanan ini menjadi kunjungan luar negeri besar keduanya sejak terpilih sebagai Paus pada Mei tahun lalu, sekaligus mempertegas agenda diplomatik dan spiritualnya di tingkat global.

Tur 11 hari tersebut mencakup kunjungan ke 11 kota di empat negara, yakni Aljazair, Kamerun, Angola, dan Guinea Ekuatorial. Namun, Aljazair menjadi sorotan utama karena merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh seorang Paus sepanjang sejarah, meskipun bukan negara dengan mayoritas umat Katolik.

Secara demografis, lebih dari seperlima umat Katolik dunia berada di Afrika, dengan jumlah sekitar 288 juta orang berdasarkan data tahun 2024. Fakta ini menjadikan Afrika sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan Katolik tercepat di dunia, sekaligus pusat perhatian baru bagi Vatikan dalam menyusun arah pastoral global.

Paus Leo XIV disebut menjadikan Afrika sebagai "prioritas pribadi", khususnya negara-negara dengan pertumbuhan umat Katolik paling pesat. Sejumlah pejabat Vatikan menyebutkan bahwa perjalanan ini bertujuan untuk "mengalihkan perhatian dunia ke Afrika" sejalan dengan meningkatnya peran benua tersebut dalam peta keagamaan global, termasuk adanya laporan survei Vatikan yang menunjukkan "peningkatan luar biasa" jumlah umat yang dibaptis.

Kunjungan ke Aljazair memiliki makna historis dan teologis yang mendalam. Negara di Afrika Utara tersebut merupakan tempat kelahiran Santo Agustinus, tokoh penting dalam tradisi teologi Kristen abad ke-4. Paus Leo XIV, yang berasal dari ordo yang mengikuti ajaran Santo Agustinus, menjadi paus pertama dari ordo tersebut. Menurut laporan BBC, gagasan tentang komunitas dan kerendahan hati dari Santo Agustinus turut membentuk pemikiran dan kepemimpinan Paus Leo XIV.

Dalam pidatonya di ibu kota Aljazair, Aljir, Paus Leo XIV menyampaikan kepada para pemimpin politik bahwa ia datang ke Afrika "sebagai saksi perdamaian dan harapan yang sangat dirindukan dunia," sebagaimana dilaporkan Reuters. Pernyataan ini menegaskan misi spiritual sekaligus diplomatik yang dibawanya dalam kunjungan tersebut.

Selain agenda keagamaan, tur ini juga menyoroti isu-isu global seperti perdamaian, migrasi, dan dialog antaragama. Vatikan menilai Afrika sebagai wilayah penting dalam membangun jembatan dialog antara komunitas Kristen dan Muslim, terutama di tengah meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia. Pertemuan dengan komunitas Muslim menjadi salah satu fokus utama dalam agenda kunjungan Paus.