Sunmi Bikin Penasaran, Teaser Kedua MV Forever July Tampilkan Kisah Emosional di Tengah Hujan

sunmi (x @official_sunmi)
JawaPos.com – Comeback yang tinggal menghitung hari, Sunmi membangkitkan rasa penasaran penggemar lewat teaser kedua video musik untuk single digital terbarunya, Forever July.
Menurut laporan The Chosun, Lagu tersebut dijadwalkan resmi dirilis di berbagai platform musik pada 15 Juli.
Teaser pertama menghadirkan nuansa musim panas yang lembap dengan atmosfer bak mimpi, teaser terbaru menawarkan pendekatan yang lebih dramatis.
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Sunmi tampil memukau melalui perpaduan akting emosional, koreografi artistik, serta alur cerita yang terasa semakin dalam dan penuh makna.
Dalam teaser tersebut, Sunmi berpindah dari latar ruang tertutup hingga jalanan kota dengan ekspresi yang sarat emosi.
Salah satu adegan paling mencuri perhatian memperlihatkan siluet sang penyanyi yang mengangkat kedua tangan di bawah guyuran hujan, menciptakan visual yang kuat sekaligus puitis.
Teaser ini juga mengungkap sebagian lirik lagu, "Cruel on this summer day," yang dinyanyikan dengan suara khas Sunmi.
Bersama potongan melodi yang mudah melekat di telinga, cuplikan singkat tersebut sukses memancing rasa penasaran terhadap keseluruhan lagu.
Video ini dipenuhi detail sinematik yang memperkuat cerita, mulai dari adegan Sunmi berjalan dengan payung di tengah hujan, layar ponsel yang menampilkan notifikasi akibat terkena air, hingga ujung pakaian yang basah.
Semua elemen tersebut berpadu menciptakan suasana emosional yang terasa nyata sekaligus artistik.
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