Lagu ETA Milik NewJeans Digugat karena Pelanggaran Hak Cipta

JawaPos.com – NewJeans kembali menghadapi persoalan hukum setelah lagu hit mereka, “ETA,” digugat di Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (14/7), Gugatan tersebut diajukan oleh perusahaan manajemen hak cipta asal Amerika Serikat, All Surface Publishing, pada 7 Juli di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Pusat California.

Selain NewJeans, gugatan juga mencantumkan produser 250, penulis lirik Beenzino, HYBE, ADOR, BANA, dan Apple sebagai pihak tergugat.

Dalam dokumen gugatan, All Surface Publishing menuduh lagu “ETA” menjiplak sejumlah elemen penting dari lagu “Samir’s Theme,” yang dirilis oleh produser musik klub Baltimore, DJ Debonair Samir, pada 2005.

Penggugat menyebut kemiripan tersebut mencakup melodi terompet, pola ritme sinkopasi, struktur not seperenam belas, hingga pola drum bass. Menurut mereka, unsur-unsur tersebut digunakan tanpa izin sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran hak cipta.

Pihak penggugat juga berpendapat bahwa kedua lagu memiliki kesamaan yang substansial, baik dari sisi melodi maupun ritme, sehingga tidak dapat dianggap sebagai hasil penciptaan yang berdiri sendiri. Mereka menilai “Samir’s Theme” telah beredar secara luas di tingkat internasional sehingga memungkinkan para tergugat memiliki akses terhadap karya tersebut.

Melalui gugatan itu, All Surface Publishing meminta penghentian dugaan pelanggaran, pembayaran ganti rugi, serta kompensasi hingga USD 150.000 atau sekitar Rp 2,45 miliar per karya berhak cipta apabila pelanggaran disengaja terbukti di pengadilan.

Menanggapi gugatan tersebut, pihak NewJeans menyatakan masih meninjau dokumen internal terkait proses pemeriksaan kesamaan lagu saat “ETA” diproduksi. Mereka menjelaskan bahwa lagu tersebut diperoleh melalui BANA yang dipilih oleh mantan CEO ADOR, Min Hee-jin.