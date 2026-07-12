Episode Terbaru Love in Sync Ungkap Tragedi Keluarga Cha Eun Hwan

salah satu adegan di love in syinc. masa lalu tragis kim myung soo (X @soompi

JawaPos.com – Drama Korea Love in Sync menghadirkan alur yang semakin emosional.

Dikutip dari Soompi, di episode ketiga penonton diajak menyelami luka mendalam yang selama ini disimpan Cha Eun Hwan, karakter yang diperankan oleh Kim Myung Soo.

Kisah yang sebelumnya hanya dipenuhi teka-teki kini mulai memperlihatkan alasan di balik sikap dingin dan beban emosional yang ia pikul.

Love in Sync mengisahkan Yoo Ji An, seorang perempuan yang menolak empati, dan Cha Eun Hwan, pria yang justru memiliki empati berlebihan.

Keduanya kemudian terhubung melalui fenomena supranatural yang membuat mereka mampu merasakan emosi satu sama lain.

Hubungan unik tersebut perlahan mengubah cara mereka memandang kehidupan sekaligus menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi.

Sebelumnya, Cha Eun Hwan tampak kehilangan ketenangan ketika mengetahui Yoo Ji An akan datang untuk menjalani sesi konseling dengannya.

Di sisi lain, Yoo Ji An yang mengalami trauma mendadak melihat sosok Cha Eun Hwan sebagai seseorang dari masa lalunya.

Permintaan maaf yang ia ucapkan saat itu memunculkan dugaan bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan yang belum terungkap.

Episode terbaru akan mengupas kisah pilu keluarga Cha Eun Hwan. Foto-foto cuplikan yang dirilis memperlihatkan dirinya berusaha menenangkan sang kakak, Cha Song Hwan.

Namun, perempuan itu justru menangis histeris, mendorong adiknya, dan menolak membuka diri, memperlihatkan betapa dalam luka yang masih mereka rasakan.

Yang paling menyayat hati terlihat dari foto keluarga bahagia yang tersimpan di meja kerja Cha Eun Hwan.

Dalam potret masa kecil tersebut, Cha Song Hwan tampak ceria dengan senyum lebar. Namun, kenyataan saat ini begitu berbeda.

Ia kini menjalani hidup dengan kursi roda dan terlihat diliputi kesedihan yang seolah belum menemukan akhir.

Momen itu tanpa sengaja disaksikan Yoo Ji An ketika hendak mengantarkan paket yang salah alamat.

Melalui ikatan emosional misterius yang menghubungkan mereka, Yoo Ji An kembali merasakan gejolak perasaan Cha Eun Hwan.

Pengalaman tersebut semakin memperkuat rasa penasaran mengenai tragedi yang menghancurkan kehidupan keluarga pria itu.

Masa lalu Cha Eun Hwan terungkap dan diperkirakan akan menjadi titik balik penting dalam perkembangan hubungan kedua tokoh utama.

Tidak hanya memperdalam karakter Kim Myung Soo, episode ini juga diyakini akan menjawab berbagai petunjuk yang telah ditaburkan sejak awal penayangan.

Jawaban atas misteri tersebut dapat disaksikan dalam episode ketiga Love in Sync yang tayang pada 11 Juli.

Dengan perpaduan romansa, misteri, dan drama keluarga yang menyentuh, serial ini diprediksi akan menghadirkan salah satu episode paling emosional sejak penayangannya dimulai.