Bikin Penasaran, Jung Hae In akan Jadi Agen Real Estat Ambisius dalam Drama Lucky Seoul

Jawapos.com - Telah lama berkarya di dunia hiburna Korea, aktor Jung Hae In mungkin akan membintangi drama baru Lucky Seoul (judul literal).

Dikutip dari Soompi, Rabu (8/7), tak lama, perwakilan dari agensi Jung Hae In, FNC Entertainment, menyatakan, "Lucky Seoul menjadi salah satu proyek yang sedang ia pertimbangkan saat ini."

Nantinya drama ini menyoroti seorang manajer termuda di sebuah desa jjokbang (lingkungan dengan kamar sewa kecil berpenghasilan rendah).

Ia melacak seorang pemilik rumah yang mengatur skema penipuan sewa besar-besaran sebelum menghilang tanpa jejak.

Drama ini penuh dengan balas dendam di mana teman-teman masa kecil bersatu kembali untuk membawa pemilik rumah ke pengadilan

Selalu memikat dengan karya-karyanya, Jung Hae In dilaporkan telah ditawari peran sebagai Kwon Ian.

Karakterya unik, yaitu manajer termuda di desa jjokbang namun menjadi agen khusus yang ahli dalam hunian VIP mewah.

Sangat percaya pada prinsip saling memberi dan menerima, Kwon Ian mengukur nilainya berdasarkan kekayaan yang diperolehnya, melihat uang sebagai sumber kebanggaannya dan simbol kesuksesannya.

Jung Hae In saat ini sedang mempersiapkan perilisan serial original Netflix mendatang, Our Sticky Love.