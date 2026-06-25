Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 01.46 WIB

B.A.P Akhirnya Kumpul Lengkap! Momen Reuni 5 Member Bikin Penggemar Nostalgia

Ilustrasi gambar dari pinterest @b.a.p picture edits
Ilustrasi gambar dari pinterest @b.a.p picture edit
 
JawaPos.com - Setelah bertahun-tahun berjalan di jalur masing-masing, para anggota B.A.P akhirnya kembali menghadirkan momen yang membuat hati penggemar berdebar.
 
Bang Yongguk, Jung Daehyun, Yoo Youngjae, Moon Jongup, dan Zelo terlihat berkumpul dalam satu kesempatan, menghadirkan reuni lengkap yang langsung membangkitkan gelombang nostalgia di kalangan penggemar.
 
Dilansir dari laman Allkpo, bagi para B.A.B.Y, momen ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kebersamaan lima member yang pernah mengukir sejarah besar di industri K-Pop terasa seperti potongan kenangan yang hidup kembali. Senyum hangat dan kebersamaan mereka seolah menghapus jarak waktu yang selama ini memisahkan para anggota.
 
Reuni yang Menjadi Obat Rindu Penggemar
 
Sejak menghentikan aktivitas grup beberapa tahun lalu, masing-masing member memilih fokus pada perjalanan karier pribadi. Namun, ikatan yang terjalin selama bertahun-tahun ternyata tidak pernah benar-benar pudar.
 
Pertemuan terbaru ini menjadi bukti bahwa persahabatan mereka tetap kuat meski waktu terus berjalan.
 
Tak butuh waktu lama, foto-foto reuni tersebut langsung menyebar luas di media sosial. Ribuan penggemar membagikan ulang momen itu sambil mengenang perjalanan B.A.P yang pernah dikenal dengan konsep kuat, penampilan energik, serta deretan lagu ikonik yang membekas hingga kini.
 
Menghidupkan Kembali Era Keemasan B.A.P
 
B.A.P pernah menjadi salah satu grup yang mencuri perhatian dunia lewat karya-karya seperti Warrior, One Shot, 1004 (Angel), hingga Wake Me Up.
 
Karisma para member dan identitas musik yang khas membuat mereka memiliki tempat istimewa di hati penggemar.
 
Karena itu, melihat kelima anggota kembali berada dalam satu frame memberikan perasaan seolah era keemasan B.A.P hadir kembali.
 
Banyak penggemar mengaku terharu karena impian untuk melihat formasi lengkap akhirnya terwujud setelah penantian panjang.
 
Bukan Sekadar Pertemuan, Tetapi Simbol Kebersamaan
 
Reuni ini menjadi pengingat bahwa hubungan antaranggota lebih dari sekadar rekan kerja dalam sebuah grup.
 
Kebersamaan yang terpancar dari foto-foto mereka menunjukkan ikatan persahabatan yang tetap terjaga meski telah melewati berbagai fase kehidupan dan karier.
 
Kehangatan yang terlihat dalam pertemuan tersebut membuat banyak penggemar percaya bahwa semangat B.A.P masih hidup. 
 
Bahkan tanpa panggung dan sorotan lampu konser, kebersamaan lima member sudah cukup untuk menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi para pendukung setia mereka.
 
Harapan Baru untuk Masa Depan
 
Meski belum ada pengumuman resmi mengenai proyek grup atau comeback dalam formasi lengkap, reuni ini sukses menyalakan kembali harapan penggemar.
 
Banyak yang berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, baik berupa musik baru, konser spesial, maupun aktivitas bersama lainnya.
 
Untuk saat ini, satu hal yang pasti: melihat Bang Yongguk, Daehyun, Youngjae, Jongup, dan Zelo kembali bersama telah menjadi hadiah berharga yang membuktikan bahwa kisah B.A.P masih memiliki tempat istimewa di hati banyak orang.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
2026 is the New 2016: 15+ Ide Caption Bahasa Inggris Instagram dan TikTok untuk Foto Tren Nostalgia 2016 - Image
Lifestyle

2026 is the New 2016: 15+ Ide Caption Bahasa Inggris Instagram dan TikTok untuk Foto Tren Nostalgia 2016

Rabu, 21 Januari 2026 | 02.26 WIB

8 Benda Legendaris Era 1970-an yang Kini Bikin Nostalgia dan Dirindukan Banyak Orang - Image
Lifestyle

8 Benda Legendaris Era 1970-an yang Kini Bikin Nostalgia dan Dirindukan Banyak Orang

Senin, 12 Januari 2026 | 12.04 WIB

Jika Anda Masih Memiliki 10 Barang dari Tahun 70-an dan 80-an Ini di Rumah Anda, Kemungkinan Besar Anda Lebih Bernostalgia daripada yang Anda Sadari - Image
Lifestyle

Jika Anda Masih Memiliki 10 Barang dari Tahun 70-an dan 80-an Ini di Rumah Anda, Kemungkinan Besar Anda Lebih Bernostalgia daripada yang Anda Sadari

Senin, 5 Januari 2026 | 18.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore