Dari Trainee JKT48 ke Center MV Fajar Sang Idola, Jemima: Semua Rasa Takut Langsung Hilang

JawaPos.com - Fajar Sang Idola (Idol no Yoake) bukan sekadar lagu yang menempati peringkat pertama dalam JKT48 Request Hour 2026, Sabtu (14/6). Lagu yang berasal dari setlist legendaris Team J itu kembali menjadi sorotan setelah bertahun-tahun tidak hadir secara reguler di panggung JKT48.

Kemenangan tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar dalam Request Hour tahun ini. Di tengah dominasi lagu-lagu yang lebih baru, Fajar Sang Idola justru berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan mengamankan posisi puncak.

Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah sosok yang berdiri di tengah formasi. Posisi center dipercayakan kepada Jemima Evodia, trainee Generasi 13 yang bahkan mengaku tidak pernah membayangkan akan menjadi wajah dari lagu juara tersebut.

Kini, kemenangan itu tidak hanya membawa Fajar Sang Idola kembali ke pusat perhatian penggemar. Sebagai lagu peringkat pertama Request Hour 2026, Fajar Sang Idola juga dipastikan akan mendapatkan video musik.

Jika tidak ada aral melintang, Jemima berpeluang menjadi center dalam salah satu proyek terbesar sejak dia bergabung dengan JKT48. Berikut wawancara JawaPos.com dengan Jemima:

Saat “Idol no Yoake” diumumkan sebagai juara Request Hour 2026, apa yang pertama kali terlintas di kepala kamu?

aku seneng banget, bahkan semua rasa takut aku langsung hilang. Aku sangat bangga ke semua orang yang sudah berjuang untuk mengusahakan lagu ini dan akhirnya bisa menjadi top 1 Request Hour 2026 JKT48.

Kapan kamu sadar bahwa dukungan fans terhadap lagu ini ternyata sangat besar?

Kalau sebelum konser itu aku sadar waktu ngeliatin timeline di sosmed, dan pas saat konser waktu denger teriakan dan reaksi penonton saat lagu ini diumumin jadi top 1 di Request Hour 2026