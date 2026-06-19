Whale Star: The Gyeongseong Mermaid akan diperankan Choi Woo Shik dan Mun Ka Young, Simak Ceritanya

JawaPos.com - Akan jadi kolaborasi menarik, aktor Korea Choi Woo Shik, Mun Ka Young, dan Heo Nam Jun dikonfirmasi bermain bersama dalam drama Whale Star: The Gyeongseong Mermaid.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Jum’at (19/6), karya Na Yoon-hee ini juga akan menampilkan para pemain hebat seperti Yoo Jae Myung, Kang Han Na, dan banyak lagi, dimana akan tayang di tvN pada tahun 2027

Lewat Instagram, pembuat drama ini membagikan foto para aktor Woo Sik Choi, Moon Gayoung, Heo Nam Jun, Yoo Jae Myeong, Strong, Kim Yeo Jin, dan Gong Seung Yeon.

Dalam keterangan foto, mereka menyebutkan bahwa drama ini akan tayang perdana pada tahun 2027, yang pasti telah ditunggu penggemar.

Kabarnya Whale Star diadaptasi dari dongeng klasik Hans Christian Andersen, Putri Duyung Kecil, berlatar Gyeongseong tahun 1926 selama pendudukan kolonial Jepang.

Nantinya, romansa dan perjuangan penuh gairah kaum muda yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara dan satu sama lain selama era kelam kehilangan akan dihadirkan di drama ini.

Makin seru, Choi Woo Shik dilaporkan akan memerankan Kang Eui Hyun, seorang aktivis kemerdekaan yang lahir dari keluarga kaya pro-Jepang.

Ia pun menyaksikan kekejaman sejarah yang tragis saat belajar di Jepang, dan mendedikasikan dirinya untuk gerakan pembebasan.

Adapun misi berbahaya membuatnya terluka dan terdampar di pantai, ia diselamatkan oleh Heo Su A (diperankan oleh Mun Ka Young), seorang wanita yang akhirnya sangat ia sayangi, sama seperti tanah airnya sendiri.