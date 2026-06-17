Rayakan 30 Tahun Berkarya, Project Pop Rilis Single 'Selamat Birthday'

JawaPos.com - Project Pop termasuk dari segelintir grup musik yang mampu mempertahankan eksistensi di dunia musik Tanah Air hingga mencapai 30 tahun. Meski usia itu sudah cukup tua dan termasuk ke dalam fase dewasa untuk ukuran usia manusia, Project Pop tidak patah semangat untuk terus berkarya.

Sebaliknya, Project Pop tetap bersemangat untuk terus berkarya karena memasuki usia yang kian matang dalam bermusik, dengan berbekal pengalaman panjangnya di masa lalu.

"Kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sehingga kami bisa sampai di kepala tiga," ujar Project Pop dalam keterangannya.

Project Pop tidak hanya mampu menjaga penggemar lama, tapi juga berhasil menjadi daya tarik kuat dan relevan dengan generasi muda, sehingga Project Pop juga memiliki penggemar dari generasi baru.

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Merayakan perjalanan 30 tahun berkarya di dunia musik, Project Pop merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Lagu ini dirilis tepat pada 17 Juni 2026, bertepatan dengan hari jadi grup musik yang berdiri sejak 1996 silam.

Single Selamat Birthday diciptakan Yosi Mokalu dengan musik digarap oleh Irwan Simanjuntak. Lagu ini hadir dengan notasi ceria dengan lirik sehari-hari yang mudah diingat. Lagu ini dirancang untuk menjadi pilihan utama dalam setiap momen perayaan ulang tahun.

Menghadirkan pendekatan segar khas Project Pop, penuh keceriaan, natural, dan mudah dinyanyikan bersama-sama, lagu ini terdengar berbeda dari lagu ultah yang pernah ada.

"Semoga karya baru ini bisa meramaikan beragamnya lagu ulang tahun yang sudah ada, sekaligus memberikan pilihan baru untuk merayakan hari yang istimewa," tuturnya.