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Abdul Rahman
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.46 WIB

Rayakan 30 Tahun Berkarya, Project Pop Gelar Konser Forever Young - Forever Fun, 8 Agustus 2026

Project Pop. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Project Pop. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Project Pop, grup pop-komedi legendaris akan merayakan 30 tahun perjalanan karier melalui sebuah konser spesial mengusung tajuk "Forever Young - Forever Fun" di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Dipromotori Northstar Entertainment, konser ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tapi juga akan menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama P Project, NPD (New Pusat Dunia), dan Inul Daratista.

"Inul Daratista kita ajak karena sempat kolaborasi di lagu Dangdut Is The Music of My Country," kata Tika Panggabean dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Jumat (10/7).

Mengusung konsep Mesin Waktu Lintas Generasi, konser dirancang sebagai pengalaman hiburan yang menggabungkan musik, komedi, nostalgia, dan teknologi panggung modern.

Penonton akan diajak untuk menikmati pertunjukan interaktif dengan tata visual penuh warna, multimedia, hingga koreografi massal yang menjadi ciri khas Project Pop selama tiga dekade berkarya.

Perwakilan Northstar Entertainment, Chairi Ibrahim, mengatakan konser kali ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Project Pop yang dinilai berhasil mempertahankan eksistensinya di industri musik Indonesia selama 30 tahun.

"Project Pop bukan sekadar grup musik; mereka adalah warisan budaya populer Indonesia yang berhasil mempertahankan relevansi selama 30 tahun. Karakter komedi cerdas yang dibalut aransemen musik multi-genre menjadi kekuatan utama mereka," ungkap Chairi Ibrahim.

"Melalui konser Forever Young Forever Fun, Northstar Entertainment ingin menghadirkan the ultimate nostalgia party dengan standar produksi panggung berskala besar untuk merayakan legasi luar biasa ini," imbuhnya.

Dari sisi musikalitas, Project Pop menjanjikan akan menghadirkan lagu-lagu dengan aransemen baru untuk sejumlah lagu hits mereka. Selain menghadirkan medley yang lebih dinamis, grup ini juga akan membawakan beberapa lagu yang jarang dimainkan di atas panggung lengkap dengan koreografi baru yang dirancang khusus untuk konser.

Editor: Abdul Rahman
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