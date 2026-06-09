Nicholas Galitzine Ungkap Pernah Ikut Audisi Riverdale untuk Peran Archie Andrews

Nicholas Galitzine dan KJ Apa (Instagram @entertaintmenttonight)
JawaPos.com – Nicholas Galitzine mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengikuti audisi untuk memerankan Archie Andrews dalam serial populer Riverdale.
Dikutip dari akun Instagram @entertaintmenttonight pada Selasa (9/6), Pengakuan tersebut disampaikan aktor asal Inggris itu saat berbincang dengan Hits Radio UK. Ia mengatakan bahwa dirinya sempat berpeluang bergabung dalam serial remaja yang diadaptasi dari komik Archie tersebut.
Dalam wawancara itu, Galitzine mengakui bahwa proses seleksi peran Archie Andrews berlangsung sangat kompetitif. Meski tidak berhasil mendapatkan peran utama tersebut, ia tetap melihat pengalaman itu sebagai bagian penting dalam perjalanan kariernya.
Menurutnya, hasil akhir audisi memang menunjukkan adanya kandidat yang paling tepat untuk memerankan karakter tersebut.
Galitzine juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya bisa saja menjadi bagian dari dunia Riverdale. Namun, peran Archie akhirnya jatuh kepada aktor Australia, KJ Apa. Keputusan tersebut kemudian terbukti sukses karena karakter Archie menjadi salah satu ikon utama serial tersebut.
Pernyataan Galitzine mendapat tanggapan dari Camila Mendes, rekan mainnya dalam film Masters of the Universe. Mendes yang memerankan Veronica Lodge dalam Riverdale mengungkapkan fakta menarik terkait proses pemilihan pemeran Archie.
Mendes mengatakan bahwa para aktor yang mengikuti audisi dan dipertimbangkan untuk peran itu sebagian besar berasal dari luar Amerika Serikat.
Menurut Mendes, tidak ada satu pun kandidat utama pemeran Archie yang berasal dari Amerika Serikat. Sebaliknya, para calon pemeran karakter tersebut didominasi oleh aktor asal Inggris dan Australia.
Fakta tersebut membuat pengakuan Galitzine semakin menarik karena menunjukkan bahwa ia pernah menjadi salah satu kandidat serius untuk memerankan Archie Andrews sebelum akhirnya dikenal luas melalui berbagai proyek film dan televisi lainnya.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?