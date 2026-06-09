Nicholas Galitzine Ungkap Pernah Ikut Audisi Riverdale untuk Peran Archie Andrews

JawaPos.com – Nicholas Galitzine mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengikuti audisi untuk memerankan Archie Andrews dalam serial populer Riverdale.

Dikutip dari akun Instagram @entertaintmenttonight pada Selasa (9/6), Pengakuan tersebut disampaikan aktor asal Inggris itu saat berbincang dengan Hits Radio UK. Ia mengatakan bahwa dirinya sempat berpeluang bergabung dalam serial remaja yang diadaptasi dari komik Archie tersebut.

Dalam wawancara itu, Galitzine mengakui bahwa proses seleksi peran Archie Andrews berlangsung sangat kompetitif. Meski tidak berhasil mendapatkan peran utama tersebut, ia tetap melihat pengalaman itu sebagai bagian penting dalam perjalanan kariernya.

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Menurutnya, hasil akhir audisi memang menunjukkan adanya kandidat yang paling tepat untuk memerankan karakter tersebut.

Galitzine juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya bisa saja menjadi bagian dari dunia Riverdale. Namun, peran Archie akhirnya jatuh kepada aktor Australia, KJ Apa. Keputusan tersebut kemudian terbukti sukses karena karakter Archie menjadi salah satu ikon utama serial tersebut.

Pernyataan Galitzine mendapat tanggapan dari Camila Mendes, rekan mainnya dalam film Masters of the Universe. Mendes yang memerankan Veronica Lodge dalam Riverdale mengungkapkan fakta menarik terkait proses pemilihan pemeran Archie.

Mendes mengatakan bahwa para aktor yang mengikuti audisi dan dipertimbangkan untuk peran itu sebagian besar berasal dari luar Amerika Serikat.

Menurut Mendes, tidak ada satu pun kandidat utama pemeran Archie yang berasal dari Amerika Serikat. Sebaliknya, para calon pemeran karakter tersebut didominasi oleh aktor asal Inggris dan Australia.