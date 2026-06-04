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Risma Azzah Fatin
Jumat, 5 Juni 2026 | 01.58 WIB

Mark Eks NCT Dikabarkan Bergabung dengan Label Baru dan Fokus Bermusik secara Independen

Mark Eks NCT (Instagram @onyourm__ark) - Image

Mark Eks NCT (Instagram @onyourm__ark)

JawaPos.com – Mark mantan anggota NCT menjadi sorotan setelah menambahkan akun baru bernama @uprmlabel pada bio Instagram pribadinya.

Dikutip dari akun Instagram @coppamagz pada Kamis (4/6), Diketahui bahwa akun tersebut mengunggah sebuah video reel misterius dengan keterangan berbunyi, “The winds carries what is written. Upper Room.”

Kemunculan akun itu memicu spekulasi bahwa Mark telah bergabung dengan atau membentuk label musik baru bernama Upper Room.

Dugaan tersebut semakin menguat setelah sejumlah penggemar menelusuri informasi terkait Upper Room. Banyak pihak meyakini bahwa label tersebut akan menjadi wadah baru bagi aktivitas solo Mark.

Langkah ini juga dinilai sejalan dengan perkembangan karier musiknya setelah debut solo pada tahun 2025.

Laporan dari Korean Business Records turut memperkuat kabar tersebut. Data perusahaan menunjukkan bahwa  tercatat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Upper Room Inc. Informasi itu memunculkan dugaan bahwa Mark kini tengah menempuh jalur independen dalam karier musiknya.

Antusiasme penggemar terlihat jelas di media sosial setelah kabar tersebut beredar luas. Banyak penggemar mengunggah pesan emosional dan dukungan untuk perjalanan baru sang idola.

Ungkapan seperti “selamat datang Mark Lee” menjadi salah satu respons yang ramai dibagikan oleh para penggemar.

Sementara itu, video reel yang diunggah akun Upper Room mendapat perhatian besar dari publik. Unggahan tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 400 ribu tanda suka dalam waktu singkat.

Tingginya respons tersebut menunjukkan besarnya minat penggemar terhadap langkah baru Mark bersama label yang dikaitkan dengannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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