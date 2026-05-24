Bertajuk STRAYCITY, Stray Kids Umumkan Festival Musik Amerika Latin, Berkolaborasi dengan NEXZ?

Stray Kids, NEXZ. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Untuk para penggemar, bersiaplah untuk festival musik baru yang dipimpin oleh boygrup Korea Selatan Stray Kids.
Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), agensinya yaitu JYP Entertainment dan Live Nation mengumumkan proyek musik mereka.
Rencananya akan ada festival musik baru bernama STRAYCITY, di mana Stray Kids menjadi penampil utama untuk setiap pertunjukan.
Tentunya momen ini telah dinanti dan menjadi jalan penggemar untuk dapat bertemu dengan idola mereka.
Sejauh ini, tiga pertunjukan di Amerika Latin telah diumumkan untuk STRAYCITY, yang pastinya menarik antusiasme tersendiri.
Namun, JYP Entertainment mengatakan bahwa mereka berencana untuk menambahkan lebih banyak kota penyelenggara di masa mendatang.
Rencananya, STRAYCITY akan dimulai di Bogotá pada 9 September sebelum menuju Buenos Aires pada 14 September dan Mexico City pada 25 September.
NEXZ akan tampil di ketiga pertunjukan tersebut, yang juga akan menampilkan artis lokal seperti Andrés Obregón, RENEE, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, dan Cocho.
JYP Entertainment berkomentar, “STRAYCITY adalah festival musik yang dapat dinikmati siapa pun, dan menjadi platform di mana seseorang dapat membangkitkan alter ego tersembunyi untuk menemukan sisi baru.”
“Melalui festival musik yang terinspirasi oleh nama grup mereka ini, Stray Kids akan melepaskan energi eksplosif lebih banyak,” lanjutnya.
