Perang Elf vs Sauron Dimulai di The Rings of Power Musim 3, Tayang 11 November 2026

The Lord of the Rings: The Rings of Power
JawaPos.com - The Lord of the Rings: The Rings of Power dipastikan kembali dengan musim ketiga pada 11 November 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Prime Video dalam presentasi Upfront tahunan Amazon.
Musim terbaru serial fantasi itu akan mengambil latar beberapa tahun setelah peristiwa di musim kedua. Cerita akan berfokus pada memuncaknya perang antara bangsa Elf dan Sauron di Dunia Tengah.
Dalam alur cerita yang disiapkan, Sauron disebut berupaya menciptakan One Ring untuk memperkuat kekuasaannya. Cincin itu menjadi bagian penting dalam upayanya mengendalikan berbagai bangsa dan menguasai seluruh Middle-earth.
Serial ini diadaptasi dari semesta karya J.R.R. Tolkien dan berlatar pada Zaman Kedua, ribuan tahun sebelum peristiwa dalam The Hobbit maupun The Lord of the Rings. Sejak debutnya, serial tersebut menjadi salah satu proyek terbesar Prime Video di genre fantasi.
Prime Video menyebut serial ini telah ditonton lebih dari 185 juta penonton secara global. Dalam keterangan resminya, musim pertama disebut masih menjadi serial TV dengan debut terbesar dalam sejarah platform tersebut berdasarkan jumlah penonton dalam 91 hari pertama.
Musim kedua juga disebut masuk lima besar serial lanjutan dengan jumlah penonton tertinggi di Prime Video. Selain performa penonton, dua musim sebelumnya juga memperoleh predikat Certified Fresh di Rotten Tomatoes.
Musim ketiga kembali diproduksi Amazon MGM Studios dengan showrunner J.D. Payne dan Patrick McKay. Nama lain yang terlibat sebagai produser eksekutif antara lain Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell, dan Charlotte Brandstrom.
Sementara menunggu musim ketiga, seluruh episode musim pertama dan kedua The Rings of Power saat ini sudah tersedia di Prime Video. Serial tersebut dapat diakses di lebih dari 240 negara dan wilayah.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam