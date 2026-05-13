Perang Elf vs Sauron Dimulai di The Rings of Power Musim 3, Tayang 11 November 2026

JawaPos.com - The Lord of the Rings: The Rings of Power dipastikan kembali dengan musim ketiga pada 11 November 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Prime Video dalam presentasi Upfront tahunan Amazon.

Musim terbaru serial fantasi itu akan mengambil latar beberapa tahun setelah peristiwa di musim kedua. Cerita akan berfokus pada memuncaknya perang antara bangsa Elf dan Sauron di Dunia Tengah.

Dalam alur cerita yang disiapkan, Sauron disebut berupaya menciptakan One Ring untuk memperkuat kekuasaannya. Cincin itu menjadi bagian penting dalam upayanya mengendalikan berbagai bangsa dan menguasai seluruh Middle-earth.

Serial ini diadaptasi dari semesta karya J.R.R. Tolkien dan berlatar pada Zaman Kedua, ribuan tahun sebelum peristiwa dalam The Hobbit maupun The Lord of the Rings. Sejak debutnya, serial tersebut menjadi salah satu proyek terbesar Prime Video di genre fantasi.

Prime Video menyebut serial ini telah ditonton lebih dari 185 juta penonton secara global. Dalam keterangan resminya, musim pertama disebut masih menjadi serial TV dengan debut terbesar dalam sejarah platform tersebut berdasarkan jumlah penonton dalam 91 hari pertama.

Musim kedua juga disebut masuk lima besar serial lanjutan dengan jumlah penonton tertinggi di Prime Video. Selain performa penonton, dua musim sebelumnya juga memperoleh predikat Certified Fresh di Rotten Tomatoes.

Musim ketiga kembali diproduksi Amazon MGM Studios dengan showrunner J.D. Payne dan Patrick McKay. Nama lain yang terlibat sebagai produser eksekutif antara lain Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell, dan Charlotte Brandstrom.