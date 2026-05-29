Drama My Royal Nemesis Bagikan Cuplikan, Lim Ji Yeon Nampak Terkejut setelah Berciuman dengan Heo Nam Jun

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Membuat penonton senam jantung di setiap penayangannya, drama Korea My Royal Nemesis baru saja membagikan cuplikan menarik.
Dilansir dari Soompi, di drama ini, Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, seorang pewaris chaebol yang kejam atau dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.
Lalu Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang namun dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon
Pada episode sebelumnya dari My Royal Nemesis, Cha Se Gye dan Shin Seo Ri akhirnya berbagi ciuman pertama mereka.
Terlihat foto yang baru dirilis dari episode selanjutnya drama tersebut, Cha Se Gye memeluk Shin Seo Ri erat-erat saat mereka saling menatap mata.
Makin mendebarkan, tatapan mata Cha Se Gye yang penuh kasih sayang dan lengannya yang erat melingkari pinggang Shin Seo Ri.
Setelah mengkonfirmasi perasaan Shin Seo Ri melalui ciuman pertama mereka, Cha Se Gye bertekad untuk mengejarnya dengan lebih terbuka.
Sekali lagi, ia terlihat agresif, dan senyumnya yang penuh kasih sayang saat menatapnya menunjukkan betapa ia peduli padanya.
Shin Seo Ri tidak bisa menahan rasa gugup dan bingung ketika ungkapan kasih sayangnya membuat jantungnya berdebar kencang.
Saksikan episode selanjutnya dari My Royal Nemesis pada 29 Mei pukul 21.50 KST untuk melihat aksi mereka, tungguin ya
