Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.45 WIB

Drama My Royal Nemesis Bagikan Cuplikan, Lim Ji Yeon Nampak Terkejut setelah Berciuman dengan Heo Nam Jun

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. Sumber foto: Soompi - Image

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Membuat penonton senam jantung di setiap penayangannya, drama Korea My Royal Nemesis baru saja membagikan cuplikan menarik.

Dilansir dari Soompi, di drama ini, Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, seorang pewaris chaebol yang kejam atau dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.

Lalu Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang namun dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon

Pada episode sebelumnya dari My Royal Nemesis, Cha Se Gye dan Shin Seo Ri akhirnya berbagi ciuman pertama mereka.

Terlihat foto yang baru dirilis dari episode selanjutnya drama tersebut, Cha Se Gye memeluk Shin Seo Ri erat-erat saat mereka saling menatap mata.

Makin mendebarkan, tatapan mata Cha Se Gye yang penuh kasih sayang dan lengannya yang erat melingkari pinggang Shin Seo Ri.

Setelah mengkonfirmasi perasaan Shin Seo Ri melalui ciuman pertama mereka, Cha Se Gye bertekad untuk mengejarnya dengan lebih terbuka.

Sekali lagi, ia terlihat agresif, dan senyumnya yang penuh kasih sayang saat menatapnya menunjukkan betapa ia peduli padanya.

Shin Seo Ri tidak bisa menahan rasa gugup dan bingung ketika ungkapan kasih sayangnya membuat jantungnya berdebar kencang.

Saksikan episode selanjutnya dari My Royal Nemesis pada 29 Mei pukul 21.50 KST untuk melihat aksi mereka, tungguin ya

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Disukai Penonton, Drama My Royal Nemesis Raih Rating Dua Digit, Filing For Love Tuai Rekor Tertinggi - Image
Music & Movie

Disukai Penonton, Drama My Royal Nemesis Raih Rating Dua Digit, Filing For Love Tuai Rekor Tertinggi

Minggu, 24 Mei 2026 | 22.39 WIB

Tuai Perhatian, Lim Ji Yeon Mabuk dan Buat Heo Nam Jun Khawatir di Drama My Royal Nemesis - Image
Music & Movie

Tuai Perhatian, Lim Ji Yeon Mabuk dan Buat Heo Nam Jun Khawatir di Drama My Royal Nemesis

Minggu, 24 Mei 2026 | 21.01 WIB

Bagaimana Lim Ji Yeon dapat Beradaptasi? Saksikan Kisahnya di Drama My Royal Nemesis - Image
Music & Movie

Bagaimana Lim Ji Yeon dapat Beradaptasi? Saksikan Kisahnya di Drama My Royal Nemesis

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore