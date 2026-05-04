Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 4 Mei 2026 | 14.07 WIB

Drama Phantom Lawyer Berakhir, Pemeran Mengucapkan Selamat Tinggal serta Berterima Kasih

Pemeran Phantom Lawyer. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Phantom Lawyer. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Sukses memikat perhatian penonton, pemeran drama Korea Phantom Lawyer telah berbagi pemikiran mereka di penayangan episode terakhir.

Dikutip dari Soompi, Senin (4/5), pemeran utamanya, Yoo Yeon Seok mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penonton.

Ia  mengatakan, "Berkat minat dan dukungan yang besar dari para penonton, kami dapat berhasil menyelesaikan drama ini di tengah curahan cinta."

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pemain dan kru, yang telah bekerja keras bersama," lanjut Yoo Yeon Seok.

"Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan tulus kepada semua aktor yang tampil sebagai hantu di setiap episode yang menghidupkan dunia drama kami,” ungkapnya

Kemudian Esom mengenang masa-masa syuting dengan penuh rasa senang, dan berkomentar, “Selama tujuh hingga delapan bulan terakhir, saya mencurahkan seluruh hati untuk drama ini.”

“Selama delapan minggu terakhir saya bernapas bersama para penonton drama kami, sekarang saya rasa saya akan dapat mengantar karakter dengan layak,” ungkapnya

Melalui ‘Phantom Lawyer,’ saya diingatkan sekali lagi betapa pentingnya untuk mendengarkan dengan tulus apa yang dikatakan seseorang,” lanjut aktris tersebut. “

Terakhir, Kim Kyung Nam berkomentar, “Terima kasih kepada semua penonton yang telah memberikan cinta mereka kepada ‘Phantom Lawyer’ hingga saat ini.’

Ia melanjutkan, “Saya akan menyapa Anda dengan proyek hebat lainnya dan menunjukkan sisi baru diri saya di masa mendatang.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Esom Bersatu Kembali dengan Yoo Yeon Seok, Intip Kisahnya di Drama Phantom Lawyer - Image
Entertainment

Esom Bersatu Kembali dengan Yoo Yeon Seok, Intip Kisahnya di Drama Phantom Lawyer

Minggu, 5 April 2026 | 15.36 WIB

Drama Baru Phantom Lawyer Bagikan Teaser, Yoo Yeon Seok Dirasuki Berbagai Macam Hantu - Image
Entertainment

Drama Baru Phantom Lawyer Bagikan Teaser, Yoo Yeon Seok Dirasuki Berbagai Macam Hantu

Kamis, 12 Maret 2026 | 16.25 WIB

Bikin Penasaran, Heo Sung Tae jadi Klien Hantu Pertama Yoo Yeon Seok di Drama Phantom Lawyer - Image
Music & Movie

Bikin Penasaran, Heo Sung Tae jadi Klien Hantu Pertama Yoo Yeon Seok di Drama Phantom Lawyer

Selasa, 17 Februari 2026 | 22.25 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore