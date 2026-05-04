Drama Phantom Lawyer Berakhir, Pemeran Mengucapkan Selamat Tinggal serta Berterima Kasih

Pemeran Phantom Lawyer. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Sukses memikat perhatian penonton, pemeran drama Korea Phantom Lawyer telah berbagi pemikiran mereka di penayangan episode terakhir.
Dikutip dari Soompi, Senin (4/5), pemeran utamanya, Yoo Yeon Seok mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penonton.
Ia mengatakan, "Berkat minat dan dukungan yang besar dari para penonton, kami dapat berhasil menyelesaikan drama ini di tengah curahan cinta."
"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pemain dan kru, yang telah bekerja keras bersama," lanjut Yoo Yeon Seok.
"Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan tulus kepada semua aktor yang tampil sebagai hantu di setiap episode yang menghidupkan dunia drama kami,” ungkapnya
Kemudian Esom mengenang masa-masa syuting dengan penuh rasa senang, dan berkomentar, “Selama tujuh hingga delapan bulan terakhir, saya mencurahkan seluruh hati untuk drama ini.”
“Selama delapan minggu terakhir saya bernapas bersama para penonton drama kami, sekarang saya rasa saya akan dapat mengantar karakter dengan layak,” ungkapnya
Melalui ‘Phantom Lawyer,’ saya diingatkan sekali lagi betapa pentingnya untuk mendengarkan dengan tulus apa yang dikatakan seseorang,” lanjut aktris tersebut. “
Terakhir, Kim Kyung Nam berkomentar, “Terima kasih kepada semua penonton yang telah memberikan cinta mereka kepada ‘Phantom Lawyer’ hingga saat ini.’
Ia melanjutkan, “Saya akan menyapa Anda dengan proyek hebat lainnya dan menunjukkan sisi baru diri saya di masa mendatang.”
