Banu Adikara
Sabtu, 25 April 2026 | 20.23 WIB

Diabolical! Spin-off Serial 'The Boys', 'Gen V', Tidak Dilanjutkan ke Season 3, Simak Fakta-faktanya

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari serial Gen V. Spin-off dari serial drama superhero The Boys itu dipastikan tidak akan berlanjut ke season 3 setelah meski sebelumnya sempat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan cerita.

Sejak awal, Gen V hadir sebagai perluasan dunia The Boys, dengan fokus pada kehidupan para supes muda di kampus Godolkin University. Menaruh poros cerita pada seorang supes perempuan bernama Marie Moreau, serial ini memperlihatkan sisi lain dari industri superhero, di mana bukan hanya soal kekuatan yang ditunjukkan, tetapi juga kompetisi, manipulasi korporasi, hingga eksperimen berbahaya yang melibatkan generasi baru.

Secara kritik, Gen V mendapat respons cukup positif. Namun dalam lanskap industri streaming yang semakin kompetitif, keberlanjutan sebuah serial tidak hanya ditentukan kualitas cerita, tetapi juga performa penonton dan arah strategi platform.

Di tengah rencana penutupan cerita utama di The Boys, keputusan menghentikan Gen V menandai adanya penataan ulang besar dalam semesta tersebut.

Berikut beberapa fakta seputar tidak berlanjutnya Gen V, dilansir dari berbagai sumber:

Tidak Lanjut ke Season 3

Serial ini dipastikan berhenti di musim kedua, tanpa rencana pengembangan season lanjutan sebagai cerita mandiri.

Performa penonton jadi pertimbangan

Entertainment Weekly melaporkan, meski punya basis penggemar dan ulasan positif, capaian penonton disebut tidak cukup kuat untuk mempertahankan serial tersebut dalam jangka panjang.

Artikel Terkait

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

