Diabolical! Spin-off Serial 'The Boys', 'Gen V', Tidak Dilanjutkan ke Season 3, Simak Fakta-faktanya

Serial Gen V. (Prime Video)
JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari serial Gen V. Spin-off dari serial drama superhero The Boys itu dipastikan tidak akan berlanjut ke season 3 setelah meski sebelumnya sempat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan cerita.
Sejak awal, Gen V hadir sebagai perluasan dunia The Boys, dengan fokus pada kehidupan para supes muda di kampus Godolkin University. Menaruh poros cerita pada seorang supes perempuan bernama Marie Moreau, serial ini memperlihatkan sisi lain dari industri superhero, di mana bukan hanya soal kekuatan yang ditunjukkan, tetapi juga kompetisi, manipulasi korporasi, hingga eksperimen berbahaya yang melibatkan generasi baru.
Secara kritik, Gen V mendapat respons cukup positif. Namun dalam lanskap industri streaming yang semakin kompetitif, keberlanjutan sebuah serial tidak hanya ditentukan kualitas cerita, tetapi juga performa penonton dan arah strategi platform.
Di tengah rencana penutupan cerita utama di The Boys, keputusan menghentikan Gen V menandai adanya penataan ulang besar dalam semesta tersebut.
Berikut beberapa fakta seputar tidak berlanjutnya Gen V, dilansir dari berbagai sumber:
Tidak Lanjut ke Season 3
Serial ini dipastikan berhenti di musim kedua, tanpa rencana pengembangan season lanjutan sebagai cerita mandiri.
Performa penonton jadi pertimbangan
Entertainment Weekly melaporkan, meski punya basis penggemar dan ulasan positif, capaian penonton disebut tidak cukup kuat untuk mempertahankan serial tersebut dalam jangka panjang.
