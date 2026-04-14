Akan Comeback, I.O.I Umumkan Nama Resmi Klub Penggemar

JawaPos.com – Jadi momen yang dinanti, belakangan ini girIgrup asal Korea I.O.I telah mengumumkan nama resmi klub penggemar mereka

Dilansir dari Soompi, Selasa (14/4), melalui acara survival Korea Produce 101, girlgrup I.O.I dibentuk, dimana saat itu mereka langsung dikenal

Pada tanggal 13 April, I.O.I mengumumkan nama resmi klub penggemar mereka yaitu Angdungi (nama yang diromanisasi)

Kabarnya nama itu mengingatkan untuk penggemar yang menunggu mereka setelah 10 tahun lalu berlalu

Menarik perhatian, I.O.I saat ini sedang mempersiapkan comeback pada bulan Mei dengan sembilan anggota Jeon Somi, Kim Se Jeong, Choi Yoojung.

Adapun anggota lain seperti Chungha, Kim So Hye, Jung Chaeyeon, Kim Doyeon, Lim Nayoung, dan Yeonjung yang bergabung, namun Kang Mina dan Zhou Jie Qiong tidak dapat berpartisipasi

Memiliki banyak penggemar, I.O.I adalah grup wanita Korea Selatan beranggotakan 11 orang, yang dibentuk melalui acara survival Produce 101.

Grup ini memiliki anggota yaitu Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, dan Yeonjung.

Menarik perhatian, mereka debut pada 4 Mei 2016, di bawah YMC Entertainment dan CJ E&M, dimana grup ini resmi bubar pada 29 Januari 2017.