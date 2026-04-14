Akan Comeback, I.O.I Umumkan Nama Resmi Klub Penggemar

Grup I.O.I. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Jadi momen yang dinanti, belakangan ini girIgrup asal Korea I.O.I telah mengumumkan nama resmi klub penggemar mereka
Dilansir dari Soompi, Selasa (14/4), melalui acara survival Korea Produce 101, girlgrup I.O.I dibentuk, dimana saat itu mereka langsung dikenal
Pada tanggal 13 April, I.O.I mengumumkan nama resmi klub penggemar mereka yaitu Angdungi (nama yang diromanisasi)
Kabarnya nama itu mengingatkan untuk penggemar yang menunggu mereka setelah 10 tahun lalu berlalu
Menarik perhatian, I.O.I saat ini sedang mempersiapkan comeback pada bulan Mei dengan sembilan anggota Jeon Somi, Kim Se Jeong, Choi Yoojung.
Adapun anggota lain seperti Chungha, Kim So Hye, Jung Chaeyeon, Kim Doyeon, Lim Nayoung, dan Yeonjung yang bergabung, namun Kang Mina dan Zhou Jie Qiong tidak dapat berpartisipasi
Memiliki banyak penggemar, I.O.I adalah grup wanita Korea Selatan beranggotakan 11 orang, yang dibentuk melalui acara survival Produce 101.
Grup ini memiliki anggota yaitu Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, dan Yeonjung.
Menarik perhatian, mereka debut pada 4 Mei 2016, di bawah YMC Entertainment dan CJ E&M, dimana grup ini resmi bubar pada 29 Januari 2017.
Pada 1 Juli 2019, diumumkan bahwa I.O.I akan mengadakan reuni pada Oktober 2019 dengan 9 anggota, namun Somi dan Yeonjung terhalang jadwal kegiatan, namun rencana ini dibatalkan.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026