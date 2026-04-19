Drama The Facade of Love Bakal Diperankan Lee Dong Wook, Jeon So Nee, Intip Kisahnya!

JawaPos.com - Belakangan ini, Netflix telah mengkonfirmasi produksi drama Korea baru The Facade of Love yang diperankan Lee Dong Wook.

Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), akan ada juga pemeran lainnya, Jeon So Nee, Jung Yu Mi, dan Lee Jong Won yang siap menghadirkan keseruan.

Makin dinanti, proyek baru dari sutradara Mo Wan Il yang menyutradarai The World of the Married, The Facade of Love.

Drama ini menceritakan kisah bagaimana empat individu benar-benar terguncang setelah seorang pria dan seorang wanita yang jauh dari rumah menghabiskan malam bersama di tempat asing.

Alurnya akan berfokus pada proses keretakan yang terbentuk dalam hubungan mereka ketika Ji Hun dan Hu Kyung, bertemu secara kebetulan

Ternyata dari kejadian itu mereka tidak dapat berhenti tertarik satu sama lain bahkan setelah kembali ke Korea.

Aktor ternama Lee Dong Wook akan memerankan Ji Hun, ia mengalami pergolakan antara akal dan emosi, lalu Jeon So Nee menjadi Hu Kyung.

Jung Yu Mi dengan karakternya Sun Hee, yaitu istri Ji Hun, dan diharapkan dapat dengan halus mengekspresikan emosi karakter yang menghadapi kebenaran.