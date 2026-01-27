Valentino Rossi Pertanyakan Keputusan Fabio Di Giannantonio Tinggalkan VR46 Usai Menang di MotoGP Catalunya

JawaPos.com – Pembalap Valentino Rossi melontarkan candaan kepada Fabio Di Giannantonio setelah kemenangan dramatis di MotoGP Catalunya.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (22/5), Valentino Rossi mempertanyakan keputusan pembalap yang akrab disapa Diggia itu terkait rumor kepindahannya dengan bertanya, “Apakah Anda yakin ingin pergi?”.

Candaan tersebut terjadi setelah Diggia membawa tim VR46 meraih kemenangan MotoGP pertama sejak 2023.

Fabio Di Giannantonio berhasil tampil impresif meski mengalami cedera tangan saat balapan berlangsung. Pembalap Italia itu mampu mengatasi berbagai kendala di lintasan untuk merebut kemenangan penting bagi tim VR46 di Grand Prix Catalunya.

Balapan MotoGP Catalunya berlangsung dramatis setelah diwarnai insiden besar dan penghentian lomba akibat kecelakaan sejumlah pembalap.

Dalam restart terakhir, Diggia tampil agresif dengan mengejar posisi terdepan sebelum akhirnya mengambil alih pimpinan balapan pada tiga lap terakhir.

Penampilan Diggia yang konsisten membuat pembalap Ducati itu sukses mengamankan podium tertinggi.

Valentino Rossi yang hadir langsung di pinggir lintasan terlihat antusias menyaksikan kemenangan tersebut. Dalam momen perayaan pasca-balapan, Rossi sempat bercanda mengenai masa depan Diggia yang dikabarkan akan meninggalkan VR46 untuk proyek baru pabrikan KTM.