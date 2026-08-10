Jorge Martin Tak Pedulikan Posisi Klasemen dan Pilih Fokus Tingkatkan Kemampuan Bersama Aprilia

Jorge Martin (Crash)
JawaPos.com – Jorge Martin menepis tekanan dalam perebutan gelar juara MotoGP setelah memperlebar keunggulan klasemennya dari 14 menjadi 31 poin seusai Grand Prix Inggris di Silverstone.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (10/8), Pembalap Aprilia tersebut meraih pole position dan kemenangan pada Sprint sebelum finis kedua dalam balapan utama di belakang rekan setimnya, Raul Fernandez.
Meski kini memiliki keunggulan 31 poin di puncak klasemen, Martin menegaskan bahwa posisi tersebut bukanlah prioritas utamanya pada tahap musim ini.
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Pembalap Spanyol itu memilih fokus meningkatkan kemampuan dan konsistensi agar memiliki peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan gelar pada akhir musim.
Martin mengaku tidak lagi terobsesi untuk selalu berada di posisi terdepan seperti yang dilakukannya dua tahun lalu karena tekanan tersebut menguras banyak energi.
Martin menilai peningkatan performa dirinya dan tim jauh lebih penting, sementara keunggulan di klasemen merupakan konsekuensi dari kerja keras tersebut.
Martin sebenarnya berpeluang meraih kemenangan di Silverstone, tetapi kesalahan saat mempertahankan posisi pertama di Tikungan 1 membuatnya melebar dan kehilangan waktu.
Meski gagal menang, Martin tetap puas karena Aprilia kembali kompetitif dan ia yakin timnya dapat terus berkembang serta bersaing pada balapan berikutnya.
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