Jorge Martin Menilai Kesulitannya Mulai Teratasi Setelah Menang dalam MotoGP Sprint di Silverstone 2

Jorge Martin (Crash)
JawaPos.com – Jorge Martin menilai kemenangan pada Sprint MotoGP Inggris di Silverstone merupakan hasil dari proses panjang untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya dalam beberapa balapan terakhir.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (9/8), Pembalap Aprilia tersebut meraih kemenangan setelah memulai balapan dari pole position dan memimpin sejak awal hingga finis dengan keunggulan 1,5 detik.
Martin sebelumnya mengalami kesulitan menjaga konsistensi sejak meraih kemenangan ganda pada Grand Prix Prancis pada Mei lalu.
Pembalap asal Spanyol itu mengaku perlahan menjauh dari pengaturan motor yang sebelumnya membuatnya mampu tampil kompetitif sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya.
Menurut Martin, kemenangan Sprint menjadi bukti bahwa dirinya dan tim mulai menemukan arah yang tepat, tetapi hasil tersebut masih perlu dikonfirmasi pada balapan-balapan berikutnya.
Dalam Sprint 10 lap di Silverstone, hampir seluruh pembalap menghadapi masalah penggerusan ban yang ekstrem, termasuk sejumlah pembalap Ducati. Martin juga mengaku mulai mengalami kesulitan setelah empat lap, tetapi menyadari bahwa dirinya mampu mengelola kondisi ban lebih baik dibandingkan para pesaing.
Martin kemudian mempertahankan jarak hingga finis dan menilai keberhasilannya mengendalikan kecepatan menjadi salah satu faktor utama kemenangan tersebut.
Martin menyebut kemenangan tersebut sangat penting karena yang paling ia butuhkan bukan sekadar hasil, melainkan kembali merasakan kecepatan dan kepercayaan diri bersama motornya.
Untuk balapan utama, Martin memperkirakan penggunaan ban medium akan menghadirkan karakter balapan yang berbeda sehingga ia tetap berhati-hati dan tidak menganggap kemenangan Sprint sebagai jaminan keberhasilan.
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