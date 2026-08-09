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Risma Azzah Fatin
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.49 WIB

Marco Bezzecchi Ragu Tampil Gemilang di Balapan Utama Silverstone Inggris Usai Raih Podium Sprint

Marco Bezzecchi (Crash) - Image

Marco Bezzecchi (Crash)

JawaPos.com – Marco Bezzecchi meragukan kemampuannya untuk mengulangi performa podium pada MotoGP Sprint Silverstone saat menjalani balapan utama.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (9/8), Pembalap Aprilia Racing tersebut finis di posisi ketiga pada Sprint setelah sempat kehilangan beberapa posisi sebelum kembali naik berkat masalah keausan ban yang dialami sejumlah pembalap Ducati.

Namun, Bezzecchi mengakui kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih dari cedera menjadi tantangan besar untuk menghadapi balapan utama yang berlangsung selama 20 lap.

Bezzecchi mengungkapkan bahwa kondisi fisiknya memburuk setelah menjalani kualifikasi dan Sprint. Ia mengaku mulai merasakan kelelahan berat sekitar empat lap sebelum balapan Sprint berakhir, meskipun mampu mempertahankan konsentrasi hingga finis di posisi ketiga.

Pembalap Italia itu bahkan merasa kondisi tubuhnya pada Sabtu pagi lebih buruk dibandingkan sehari sebelumnya dan harus mengerahkan tenaga besar selama kualifikasi.

Cedera yang dialami Bezzecchi masih memengaruhi sejumlah bagian tubuh, terutama sisi kiri yang belum memiliki kekuatan optimal.

Kondisi tersebut membuat Bezzecchi memperkirakan balapan utama akan jauh lebih sulit karena jaraknya lebih panjang dibandingkan Sprint.

Selain kondisi fisik, Bezzecchi berharap penggunaan ban belakang berkompon medium dapat membantunya mempertahankan performa lebih lama dibandingkan ban lunak yang digunakan pada Sprint.

Bezzecchi menilai ban medium berpotensi memberinya tambahan satu atau dua lap sebelum kondisi fisiknya kembali menurun.

Bezzecchi berharap dapat mempertahankan ritme balapan selama mungkin dan menyelesaikan MotoGP Silverstone dengan hasil positif meskipun menyadari tantangan yang dihadapinya cukup berat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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