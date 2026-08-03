Maverick Viñales Bantah Rumor Digantikan KTM dan Tegaskan Tetap Selesaikan MotoGP 2026

JawaPos.com – Maverick Viñales menanggapi laporan yang menyebut dirinya akan digantikan di KTM pada paruh kedua musim MotoGP 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (3/8), Pembalap asal Spanyol itu membantah kabar tersebut dan menegaskan akan tetap membela Red Bull KTM Tech3 hingga akhir musim sesuai dengan kontraknya. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul spekulasi mengenai masa depannya bersama tim.

Rumor tersebut sebelumnya menyebut KTM berencana menggantikan Viñales dengan Pol Espargaro menjelang MotoGP Inggris yang berlangsung pada 7–9 Agustus.

Keputusan itu dikabarkan dipengaruhi oleh cedera bahu yang belum pulih sepenuhnya serta ketegangan hubungan antara Viñales dengan manajemen KTM dan CEO Tech3, Guenther Steiner. Selain itu, Viñales juga disebut tidak masuk dalam rencana tim untuk musim MotoGP 2027.

Melalui unggahan di Instagram Story, Viñales menegaskan bahwa laporan tersebut tidak benar. Ia menyatakan baru menjalani pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Centre untuk mencari penyebab lambatnya proses pemulihan cedera bahu yang dialaminya.

Viñales juga meminta agar tidak lagi beredar laporan yang menurutnya tidak berdasar dan menegaskan akan menyelesaikan musim ini sesuai kontraknya.

Hingga saat ini, KTM belum memberikan tanggapan resmi terkait bantahan yang disampaikan Viñales.

Meski demikian, masa depan pembalap berusia 31 tahun itu setelah musim 2026 masih menjadi tanda tanya karena sejumlah nama, seperti Luca Marini, Manuel Gonzalez, dan Senna Agius, dikabarkan masuk dalam radar Tech3 untuk musim 2027.