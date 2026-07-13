KTM Tanggapi Komentar Pedas Maverick Viñales, Soal Masa Depannya Bersama KTM di MotoGP

JawaPos.com – Direktur motorsport KTM, Pit Beirer, menanggapi komentar pedas Maverick Viñales mengenai masa depannya di MotoGP.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (13/7), Beirer menegaskan bahwa KTM masih membuka peluang bagi pembalap asal Spanyol tersebut untuk tetap menjadi bagian dari proyek tim.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa waktu untuk mengambil keputusan terus berjalan dan tidak dapat ditunda terlalu lama.

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Pernyataan tersebut disampaikan setelah Viñales mengaku tidak lagi melanjutkan negosiasi dengan KTM karena merasa kecewa terhadap proses kontrak yang dijalaninya.

Pembalap Tech3 itu juga mengungkapkan bahwa situasi tersebut membuatnya lelah dan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan karier di MotoGP.

Beirer memahami kondisi emosional Viñales dan menilai pernyataan keras yang disampaikan pembalap itu merupakan respons atas situasi yang sedang dihadapinya.

Menurut Beirer, KTM tidak pernah menutup pintu bagi Viñales dan tetap menyediakan satu kursi yang masih bisa diisi untuk musim mendatang.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Viñales sempat berjalan positif sebelum muncul perbedaan pandangan terkait posisi yang akan ditempati.

Meski negosiasi mengalami hambatan, KTM menegaskan belum pernah meminta Viñales meninggalkan proyek mereka.