Aprilia Semakin Unggul dari Ducati dan Tetap Hindari Konfrontasi di MotoGP 2026

JawaPos.com – Aprilia menunjukkan dominasinya pada MotoGP musim 2026 setelah tampil impresif di Grand Prix Italia di Mugello.

Dilansir dari laman MotoGP News pada Kamis (4/6), Tim asal Noale tersebut berhasil mengamankan pole position, kemenangan Sprint Race, serta kemenangan balapan utama. Hasil tersebut semakin menegaskan peningkatan performa Aprilia dibandingkan rival senegaranya, Ducati.

Keberhasilan Aprilia di Mugello menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang musim ini. Marco Bezzecchi berhasil memenangkan balapan utama, sementara Jorge Martin melengkapi hasil positif dengan finis di posisi kedua.

Dominasi tersebut hampir menghasilkan finis satu-dua-tiga bagi Aprilia sebelum Francesco Bagnaia merebut posisi podium terakhir.

Sepanjang musim 2026, Aprilia telah mencatatkan lima kemenangan dari tujuh seri yang berlangsung. Sementara itu, tim pabrikan Ducati masih belum berhasil meraih kemenangan balapan utama.

Perbedaan hasil tersebut membuat banyak pihak mulai menilai Aprilia sebagai kandidat terkuat dalam perebutan gelar musim ini.

Meski unggul dalam performa dan perolehan poin, para petinggi Aprilia menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadikan keberhasilan tersebut sebagai sarana untuk mempermalukan Ducati. Mereka mengaku senang dengan perkembangan tim dan hasil yang diraih di lintasan.

Namun, fokus utama Aprilia tetap berada pada peningkatan performa serta mempertahankan daya saing sepanjang musim.

Pihak Aprilia juga menegaskan bahwa persaingan dengan Ducati tidak dipandang sebagai konflik atau rivalitas yang bersifat personal. Mereka menilai kompetisi di MotoGP berbeda dengan rivalitas klasik dalam olahraga lain yang sering diwarnai konfrontasi.