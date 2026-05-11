Ai Ogura Cetak Sejarah Jepang pada MotoGP Prancis 2026 dengan Raihan Podium Ketiga

JawaPos.com – Pembalap Jepang, Ai Ogura, berhasil mengakhiri penantian panjang negaranya setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Dilansir dari laman Motorsport pada Senin (11/5), Hasil yang diraih Ogura menjadi podium MotoGP pertama bagi pembalap Jepang sejak terakhir kali diraih pada musim 2012. Keberhasilan Ogura sekaligus menutup masa paceklik panjang Jepang di kelas utama balap motor dunia selama 14 tahun.

Capaian Ogura menjadi momen penting bagi dunia balap Jepang yang selama beberapa musim terakhir kesulitan menempatkan pembalapnya di barisan terdepan. Sebelum pencapaian ini, podium terakhir Jepang diraih Katsuyuki Nakasuga saat finis kedua pada seri penutup musim 2012 dalam kondisi lintasan basah.

Sejak saat itu, para pembalap Jepang belum mampu kembali menembus tiga besar MotoGP hingga akhirnya Ogura memutus tren negatif tersebut.

Jepang sejatinya memiliki sejarah panjang dalam persaingan MotoGP, terutama berkat dominasi sejumlah pabrikan besar asal negara tersebut. Sejak era 1970-an hingga awal 2000-an, pembalap Jepang kerap tampil kompetitif melalui nama-nama besar yang mampu meraih podium secara konsisten.

Namun, dalam lebih dari satu dekade terakhir, prestasi pembalap Jepang di kelas utama mengalami penurunan signifikan.

Keberhasilan Ogura di Le Mans juga terasa istimewa karena diraih bersama motor Aprilia, bukan pabrikan Jepang. Situasi ini menjadi sorotan karena selama bertahun-tahun pembalap Jepang identik dengan motor produksi negaranya sendiri.

Meski demikian, Ogura mampu memanfaatkan performa motornya untuk tampil kompetitif dan merebut posisi ketiga pada fase akhir balapan.

Sebelumnya, Ogura hampir mengakhiri paceklik podium Jepang saat tampil di Grand Prix Amerika Serikat beberapa bulan lalu. Akan tetapi, masalah teknis membuat peluangnya sirna sebelum akhirnya berhasil membalas kegagalan tersebut di Prancis.