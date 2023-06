Tanah Para Bandit: Kebenaran dan Kerancuan

Oleh AKHMAD IDRIS, Dosen bahasa Indonesia di STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya sekaligus penulis buku Wasiat Nabi Khidir untuk Rakyat Indonesia

---

Cerita fiktif Tere Liye terlihat ”lebih fakta” daripada fakta-fakta. Tapi, dia agaknya luput memperhatikan tata bahasa dalam kalimat-kalimat yang disusun.

LABEL karya fiksi dalam novel memang membuat novel terkesan karya yang tidak faktual. Namun, dengan label fiksi itulah novel justru mampu mengungkapkan kejujuran tanpa ada ”ketakutan-ketakutan”. Kejujuran inilah yang saya tangkap dari novel mutakhir Tere Liye yang berjudul Tanah Para Bandit.

Tere Liye menghadirkan cerita fiktif yang terlihat ”lebih fakta” daripada fakta-fakta yang telah ada lewat kisah pedagang buku bajakan yang tetap beroperasi hingga buruan negeri yang melenggang aman di Singapura. Di balik kejujuran itu, Tere Liye agaknya luput memperhatikan tata bahasa dalam kalimat-kalimat yang disusun. Beberapa kalimat yang saya temui terkesan tidak logis dan rancu secara sintaksis.

Kejujuran Karya Fiksi

Tanah Para Bandit secara keseluruhan berkisah tentang Padma yang menghabisi kejahatan-kejahatan tingkat tinggi para ”bandit”. Berdasar perspektif sosiologi sastra, kasus-kasus yang dikisahkan Tere Liye sejatinya merupakan semesta ide yang diperoleh berdasar fenomena-fenomena di masyarakat. Beberapa fenomena yang berhasil dipotret Tere Liye adalah keberadaan penjual barang-barang bajakan yang seolah ”mustahil” dimusnahkan dan kehebatan beberapa buruan negeri ini yang sulit ditemukan ketika sudah bersembunyi di Singapura.

Senada dengan yang disampaikan Seno Gumira Ajidarma (2005) dalam Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara bahwa karya sastra itu tidak seterikat fakta-fakta di dalam jurnalisme yang dijerat dengan berbagai kepentingan. Karya sastra dapat berdiri sendiri dengan bebas untuk mengungkapkan kejujuran tanpa tendensi gegara label fiksi.

Kejujuran karya fiksi dapat dilihat di dalam Tanah Para Bandit saat Padma tak sengaja mengetahui latar belakang di balik keberadaan penjual barang-barang bajakan yang sulit dimusnahkan. Berikut kutipannya.

”Sudah menyiapkan setoran bulan ini, Bang?”

”Sudah, tapi mereka minta tambah. Bos besar minta tambahan.”

”Buat apa lagi, Bang?”

”Tidak tahu. Tapi jika kita tidak menambah setoran bulan ini, mereka mengancam melakukan razia besar.” (halaman 152)