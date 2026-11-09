Begini Cara Pakar Mengenali Rolex Palsu: Jam, Kartu, dan Invoice Lengkap Belum Tentu Asli

Jam tangan ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 42. (Istimewa)
JawaPos.com- Jam Rolex dengan kartu garansi, invoice, dan nomor seri yang cocok tetap bisa palsu. Peringatan itu disampaikan Kong Seng How (Sam How) dari PGO Academy Malaysia dalam IRRESISTIBLE BAZAAR Workshop di Exhibition Mall, Grand Indonesia West Mall Level 5, Rabu (4/11/2026).
“Autentifikasi jam tangan mewah tidak bisa hanya mengandalkan kartu garansi semata dan invoice, karena jam Rolex palsu juga bisa dilengkapi dengan semua itu, bahkan nomor seri yang cocok dengan dokumentasi,” ujar Sam How. Karena itu, keaslian jam wajib diperiksa secara menyeluruh.
Workshop bertema Behind The Dial: Mengenal Autentikasi Jam Tangan Mewah Bersama Pakar ini dihadiri jurnalis dan para seller yang meramaikan IRRESISTIBLE BAZAAR. Sam How, praktisi autentikasi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, menyebut Rolex sebagai merek yang paling banyak ditiru.
Baginya, hal itu justru menandakan kesuksesan sebuah merek. Rolex diminati karena desainnya klasik dan berubah sangat sedikit, dibuat dengan material berkualitas tinggi, didukung jaringan servis luas, serta mudah dijual kembali.
Peralatan dasar
Sam How memperkenalkan alat yang dipakai dalam autentikasi, yaitu mikroskop, kaliper digital, lampu UV, magnet, watch tools, dan kaca pembesar. Alat-alat itu dipakai untuk memeriksa detail logo, dial, finishing, ukiran, dan komponen kecil penanda keaslian lainnya.
Hal yang perlu diperiksa
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Rekomendasi: periksa menyeluruh
Pesan inti Sam How adalah satu indikator saja tidak cukup. Pembeli jam preloved sebaiknya memeriksa jam, kartu, dan dokumen sekaligus, dan jika ragu, meminta pengecekan pakar autentikasi sebelum bertransaksi.
Komitmen edukasi autentikasi
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