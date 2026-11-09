Begini Cara Pakar Mengenali Rolex Palsu: Jam, Kartu, dan Invoice Lengkap Belum Tentu Asli

JawaPos.com- Jam Rolex dengan kartu garansi, invoice, dan nomor seri yang cocok tetap bisa palsu. Peringatan itu disampaikan Kong Seng How (Sam How) dari PGO Academy Malaysia dalam IRRESISTIBLE BAZAAR Workshop di Exhibition Mall, Grand Indonesia West Mall Level 5, Rabu (4/11/2026).

“Autentifikasi jam tangan mewah tidak bisa hanya mengandalkan kartu garansi semata dan invoice, karena jam Rolex palsu juga bisa dilengkapi dengan semua itu, bahkan nomor seri yang cocok dengan dokumentasi,” ujar Sam How. Karena itu, keaslian jam wajib diperiksa secara menyeluruh.

Workshop bertema Behind The Dial: Mengenal Autentikasi Jam Tangan Mewah Bersama Pakar ini dihadiri jurnalis dan para seller yang meramaikan IRRESISTIBLE BAZAAR. Sam How, praktisi autentikasi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, menyebut Rolex sebagai merek yang paling banyak ditiru.

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Baginya, hal itu justru menandakan kesuksesan sebuah merek. Rolex diminati karena desainnya klasik dan berubah sangat sedikit, dibuat dengan material berkualitas tinggi, didukung jaringan servis luas, serta mudah dijual kembali.

Peralatan dasar

Sam How memperkenalkan alat yang dipakai dalam autentikasi, yaitu mikroskop, kaliper digital, lampu UV, magnet, watch tools, dan kaca pembesar. Alat-alat itu dipakai untuk memeriksa detail logo, dial, finishing, ukiran, dan komponen kecil penanda keaslian lainnya.

Hal yang perlu diperiksa

Kemasan. Kemasan dengan tampilan tertentu, seperti kotak biru yang disertai “authentication report”, disebut Sam How sebagai tanda bahaya. Kartu garansi. Kartu Rolex mengalami beberapa generasi perubahan dengan karakteristik berbeda. Detail yang diperiksa meliputi reaksi UV, kualitas cetakan, detail permukaan, tulisan pada kartu, dan bagian belakang kartu. “UV bukan satu-satunya indikator keaslian,” kata Sam How. Pada kartu generasi kedua, ada tulisan mikro tersembunyi pada garis kartu. Pada kartu generasi ketiga, garis dan elemen grafis harus saling terhubung dengan presisi. Fitur NFC-nya juga bisa dipindai: kartu asli mengarah ke halaman resmi Rolex, sedangkan kartu palsu bisa mengarah ke domain lain. Nomor model. Nomor model biasanya terukir pada casing di antara lug, sedangkan nomor seri berada di posisi pukul 6. Untuk beberapa model seperti Cellini dan Rolex 1908, lokasi ukirannya berbeda. Digit terakhir pada nomor model tertentu menunjukkan material jam. “Jika kode model menunjukkan material stainless steel, tetapi jam memiliki komponen yellow gold yang tidak sesuai dengan konfigurasi model tersebut, maka jam patut dicurigai,” ujarnya. Logo mahkota. Logo asli berdimensi tiga, permukaannya bulat dan presisi, setiap sisinya memiliki finishing dan polishing yang baik, serta sudut dan tepinya halus. Tidak ada permukaan kasar atau detail yang terlihat seperti hasil pengerjaan tidak sempurna. Ukiran laser di kaca. “Pada banyak Rolex yang diproduksi setelah tahun 2000, terdapat laser engraving berupa mahkota Rolex pada bagian crystal di posisi pukul 6,” kata Sam How. Pemeriksaan meliputi bentuk ukiran, jumlah dan susunan titik pada mahkota, serta presisinya di bawah mikroskop. “Engraving asli memiliki detail yang lebih kompleks dibandingkan replika. Pada pembesaran tinggi, detailnya tidak sekadar berbentuk lingkaran biasa.” Jarum jam, tulisan di bracelet, dan hallmark. Dalam sesi workshop, Sam How juga menunjukkan bahwa ujung jarum asli sangat tajam dengan finishing rapi. Pada bracelet, huruf-huruf “ROLEX” diperiksa dengan mikroskop, termasuk keberadaan empat titik dan huruf yang tidak bertumpuk. Pada jam emas, tanda kemurnian dan produsen dibedakan antara produksi sebelum dan sesudah 1995. Baca Juga: DLH Surabaya Pastikan Sopir yang Terlibat Pencurian Solar Truk Sampah Diproses Hukum

Rekomendasi: periksa menyeluruh

Pesan inti Sam How adalah satu indikator saja tidak cukup. Pembeli jam preloved sebaiknya memeriksa jam, kartu, dan dokumen sekaligus, dan jika ragu, meminta pengecekan pakar autentikasi sebelum bertransaksi.