Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 5 November 2026 | 04.38 WIB

Tak Harus Sempurna! Intip 8 Cara Menerima Kekurangan Diri agar Hidup Lebih Damai

Kesadaran untuk lebih damai dengan diri sendiri dengan mencintai kekurangan

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan perasaan tenang tidak selalu bergantung pada keadaan yang sempurna. Salah satu kunci kebahagiaan justru berasal dari kemampuan seseorang dalam menerima dan menghargai dirinya sendiri.

Setiap manusia mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Namun, tidak sedikit orang yang terlalu sibuk memperhatikan kelemahannya hingga lupa menghargai berbagai hal baik yang sebenarnya sudah dimiliki.

Padahal, belajar menerima ketidaksempurnaan merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Dengan begitu, seseorang tidak perlu terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa harus memenuhi standar kesempurnaan tertentu.

Mencintai diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri dapat menjadi awal untuk memperbaiki kualitas hidup tanpa harus terus menyalahkan diri atas kekurangan yang ada.

Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang bisa membantu seseorang lebih menerima kekurangan diri dan menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan.

1. Berani Mengakui Kekurangan yang Dimiliki

Langkah pertama untuk berdamai dengan diri sendiri adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna.

Setiap orang mempunyai sisi positif dan negatif, termasuk kemampuan yang sudah berkembang maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Berpura-pura tidak memiliki kekurangan bukanlah solusi untuk mengatasinya. Justru, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali dirinya sendiri.

Mengakui kelemahan bukan berarti merendahkan harga diri. Hal ini merupakan bentuk kejujuran kepada diri sendiri agar kita bisa memahami apa yang perlu diterima dan bagian mana yang masih dapat dikembangkan.

Ketika mampu menerima kenyataan tersebut, seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan tanpa dibebani tuntutan untuk selalu terlihat sempurna.

2. Memahami Bahwa Kesempurnaan Tidak Harus Dikejar

Banyak orang menghabiskan waktunya untuk menjadi sempurna dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan, penampilan, hingga hubungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hidup Tak Harus Mewah untuk Bahagia, Ini 8 Prinsip yang Membuat Batin Lebih Damai - Image
Lifestyle

Hidup Tak Harus Mewah untuk Bahagia, Ini 8 Prinsip yang Membuat Batin Lebih Damai

Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Di Indonesia Tidak Ada Perang, Apa Tugas TNI Sekarang? - Image
Hankam

Di Indonesia Tidak Ada Perang, Apa Tugas TNI Sekarang?

Senin, 5 Oktober 2026 | 15.37 WIB

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor - Image
Entertainment

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

Selasa, 1 September 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore