Tak Harus Sempurna! Intip 8 Cara Menerima Kekurangan Diri agar Hidup Lebih Damai

Kesadaran untuk lebih damai dengan diri sendiri dengan mencintai kekurangan

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan perasaan tenang tidak selalu bergantung pada keadaan yang sempurna. Salah satu kunci kebahagiaan justru berasal dari kemampuan seseorang dalam menerima dan menghargai dirinya sendiri.

Setiap manusia mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Namun, tidak sedikit orang yang terlalu sibuk memperhatikan kelemahannya hingga lupa menghargai berbagai hal baik yang sebenarnya sudah dimiliki.

Padahal, belajar menerima ketidaksempurnaan merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Dengan begitu, seseorang tidak perlu terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa harus memenuhi standar kesempurnaan tertentu.

Mencintai diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri dapat menjadi awal untuk memperbaiki kualitas hidup tanpa harus terus menyalahkan diri atas kekurangan yang ada.

Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang bisa membantu seseorang lebih menerima kekurangan diri dan menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan.

1. Berani Mengakui Kekurangan yang Dimiliki

Langkah pertama untuk berdamai dengan diri sendiri adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna.

Setiap orang mempunyai sisi positif dan negatif, termasuk kemampuan yang sudah berkembang maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Berpura-pura tidak memiliki kekurangan bukanlah solusi untuk mengatasinya. Justru, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali dirinya sendiri.

Mengakui kelemahan bukan berarti merendahkan harga diri. Hal ini merupakan bentuk kejujuran kepada diri sendiri agar kita bisa memahami apa yang perlu diterima dan bagian mana yang masih dapat dikembangkan.

Ketika mampu menerima kenyataan tersebut, seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan tanpa dibebani tuntutan untuk selalu terlihat sempurna.

2. Memahami Bahwa Kesempurnaan Tidak Harus Dikejar