Tak Harus Sempurna! Intip 8 Cara Menerima Kekurangan Diri agar Hidup Lebih Damai

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan perasaan tenang tidak selalu bergantung pada keadaan yang sempurna. Salah satu kunci kebahagiaan justru berasal dari kemampuan seseorang dalam menerima dan menghargai dirinya sendiri.
Setiap manusia mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Namun, tidak sedikit orang yang terlalu sibuk memperhatikan kelemahannya hingga lupa menghargai berbagai hal baik yang sebenarnya sudah dimiliki.
Padahal, belajar menerima ketidaksempurnaan merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Dengan begitu, seseorang tidak perlu terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa harus memenuhi standar kesempurnaan tertentu.
Mencintai diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri dapat menjadi awal untuk memperbaiki kualitas hidup tanpa harus terus menyalahkan diri atas kekurangan yang ada.
Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang bisa membantu seseorang lebih menerima kekurangan diri dan menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan.
1. Berani Mengakui Kekurangan yang Dimiliki
Langkah pertama untuk berdamai dengan diri sendiri adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna.
Setiap orang mempunyai sisi positif dan negatif, termasuk kemampuan yang sudah berkembang maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Berpura-pura tidak memiliki kekurangan bukanlah solusi untuk mengatasinya. Justru, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali dirinya sendiri.
Mengakui kelemahan bukan berarti merendahkan harga diri. Hal ini merupakan bentuk kejujuran kepada diri sendiri agar kita bisa memahami apa yang perlu diterima dan bagian mana yang masih dapat dikembangkan.
Ketika mampu menerima kenyataan tersebut, seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan tanpa dibebani tuntutan untuk selalu terlihat sempurna.
2. Memahami Bahwa Kesempurnaan Tidak Harus Dikejar
Banyak orang menghabiskan waktunya untuk menjadi sempurna dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan, penampilan, hingga hubungan sosial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022