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Lania Monica
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Hidup Tak Harus Mewah untuk Bahagia, Ini 8 Prinsip yang Membuat Batin Lebih Damai

Ilustrasi hidup sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia tanpa harus mengejar kekayaan (freepik) - Image

Ilustrasi hidup sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia tanpa harus mengejar kekayaan (freepik)

JawaPos.com – Kehidupan modern kerap mendorong seseorang untuk terus meningkatkan pencapaian, mulai dari memperoleh penghasilan lebih tinggi hingga memiliki barang-barang mewah. Tanpa disadari, tuntutan tersebut dapat membuat seseorang merasa harus selalu memiliki lebih banyak agar bisa dikatakan berhasil.

Padahal, kebahagiaan tidak selalu bergantung pada jumlah harta atau tingginya kedudukan seseorang. Ada banyak hal sederhana yang mampu memberikan kepuasan, seperti menikmati waktu bersama keluarga, memiliki pikiran yang tenang, serta merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki.

Menjalani hidup sederhana bukan berarti menghilangkan keinginan untuk berkembang. Sebaliknya, pola hidup ini mengajak seseorang untuk lebih bijak menentukan prioritas, mengurangi tekanan yang tidak perlu, dan menghargai hal-hal yang benar-benar penting.

Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat delapan prinsip hidup sederhana yang bisa diterapkan untuk membangun kebahagiaan tanpa harus terus-menerus mengejar kekayaan dan kemewahan.

1. Belajar Menikmati Proses, Bukan Terobsesi pada Kesempurnaan

Keinginan untuk memberikan hasil terbaik memang dapat mendorong seseorang berkembang. Namun, ketika semua hal harus berjalan sempurna, kehidupan justru bisa terasa melelahkan.

Seseorang mungkin terlalu sibuk memikirkan hasil akhir hingga lupa menikmati perjalanan yang sedang dijalani. Bahkan, pencapaian yang sudah diraih pun terasa kurang memuaskan karena selalu ada standar baru yang ingin dipenuhi.

Hidup sederhana mengajarkan pentingnya menghargai momen tanpa harus terus mencari sesuatu yang lebih baik. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, berbincang dengan orang terdekat, atau menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan terbaik bisa menjadi sumber kebahagiaan tersendiri.

Kamu tetap boleh memiliki target, tetapi jangan sampai tuntutan untuk menjadi sempurna menghilangkan kesempatan menikmati kehidupan saat ini.

2. Tidak Perlu Selalu Mengganti Barang yang Masih Layak Digunakan

Keinginan membeli barang baru sering muncul karena tren, iklan, atau melihat kepemilikan orang lain. Akibatnya, barang yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik terasa kurang menarik hanya karena ada produk yang lebih baru.

Padahal, mengganti barang tidak selalu berarti meningkatkan kualitas hidup. Jika barang yang dimiliki masih memenuhi kebutuhan, mempertahankannya justru bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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