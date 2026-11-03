Wakili Indonesia, Bartender Asal Bali Juarai Kompetisi Bartender Regional

JawaPos.com – Bartender asal Bali, I Wayan Sudiana, meraih gelar juara HEINEKEN Regional Bartender Finals 2026. Kompetisi yang digelar ini untuk pertama kalinya mempertemukan bartender terbaik Indonesia dan Malaysia.

Atas pencapaian tersebut, Sudiana yang berasal dari The Temple Bar & Grill, Bali memperoleh voucher perjalanan senilai hampir Rp18 juta atau 4.000 ringgit.

Kompetisi ini menjadi ajang pertemuan bartender dari kedua negara sekaligus bagian dari pengembangan keterampilan tenaga kerja di industri hospitality Asia Tenggara.

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Kahfi Arif, Marketing Manager Heineken, dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Sudiana mewakili Heineken Star Quality Programme dari Multi Bintang Indonesia. Program ini sendiri telah menjadi salah satu bentuk investasi perusahaan dalam pengembangan bartender di Indonesia selama lebih dari satu dekade.

“Kami percaya pengalaman hospitality yang berkesan tidak lepas dari orang-orang di baliknya. Selama lebih dari satu dekade, program ini menjadi salah satu cara kami berinvestasi pada para bartender di Indonesia, membantu mereka mengasah keterampilan, memperdalam pengetahuan produk, dan memberikan pengalaman berkualitas secara konsisten kepada konsumen,” ujar Kahfi.

Ia menambahkan, kompetisi tingkat regional tersebut memberikan kesempatan bagi bartender untuk memperoleh pengakuan dan mewakili Indonesia di tingkat Asia Tenggara.

Sejak diluncurkan pada 2013, program tersebut telah mengembangkan keterampilan lebih dari 2.000 bartender di seluruh Indonesia. Pada 2026, program tersebut diikuti lebih dari 600 bartender dari 105 outlet di Jakarta, Medan, Bali, dan Surabaya.

Pelatihan berlangsung selama empat bulan melalui sesi bulanan di masing-masing outlet, sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan teknik penyajian yang dipelajari.