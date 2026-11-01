9 Kebiasaan Sederhana Tiap Hari yang Bisa Membawa Perubahan Besar dalam Hidup

Ilustrasi bahagia. (Magnific)
JawaPos.com - Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa memberikan perubahan besar dalam hidup jika dilakukan secara konsisten.
Kebiasaan sederhana atau yang dikenal dengan micro-habits tidak mengharuskan seseorang mengubah seluruh rutinitas sekaligus. Kebiasaan ini justru bisa dimulai dari tindakan kecil yang tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dengan begitu, seseorang dapat membangun pola hidup yang lebih positif secara bertahap.
Melansir dari HuffPost dan Healthline, Sabtu (31/10), ada berbagai kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup, termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Lantas, apa saja kebiasaan tersebut? Berikut sembilan micro-habits yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1. Tarik Napas Sebelum Bereaksi
Saat menghadapi situasi yang membuat kesal atau tertekan, seseorang terkadang langsung memberikan respons tanpa memikirkan akibatnya. Untuk mengatasinya, cobalah menarik satu napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengatur emosi, mengurangi stres, dan menstabilkan sistem saraf.
Dengan memberikan jeda sejenak, Anda memiliki kesempatan untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan atau merespons sesuatu.
2. Rapikan Tempat Tidur Setiap Pagi
Merapikan tempat tidur setelah bangun bisa menjadi langkah sederhana untuk memulai hari. Kebiasaan ini hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua menit.
Selain membuat kamar terlihat lebih rapi, kegiatan ini dapat memberikan tanda bahwa hari telah dimulai. Tempat tidur yang tertata juga akan terasa lebih nyaman ketika digunakan kembali pada malam hari.
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Jawa Pos
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