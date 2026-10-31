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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 05.03 WIB

Bingung Pilih Pekerjaan? Ini 8 Langkah Jitu Menemukan Karier Impianmu

Seseorang yang mencapai kesuksesan karier. (Magnific) - Image

Seseorang yang mencapai kesuksesan karier. (Magnific)

JawaPos.com - Menentukan arah dan jalur karier sering kali menjadi salah satu fase paling menegangkan sekaligus memicu stres dalam perjalanan hidup seseorang. 

Harapan untuk meraih kepuasan profesional serta kestabilan finansial kerap membuat proses pencarian pekerjaan terasa membingungkan dan penuh keraguan.

Kendati demikian, menemukan pekerjaan yang lebih dari sekadar sumber gaji bulanan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Melalui sedikit eksplorasi batin serta panduan strategi yang tepat, Anda dapat memetakan potensi diri guna menemukan jalur profesional yang paling selaras dengan kepribadian Anda.

Seperti dikutip dari YourTango, penulis buku Let Your Life Speak, Palmer J. Parker, mengingatkan bahwa panggilan hidup sejati selalu berakar dari suara batin yang memanggil Anda untuk menjadi diri sendiri.

Berikut adalah delapan langkah strategis yang bisa Anda terapkan untuk memilih jalur karier yang paling tepat.

1. Evaluasi Hal yang Membunuh 

Kegembiraan Anda di Tempat Kerja

Mengetahui aspek pekerjaan apa saja yang tidak sesuai dengan diri Anda merupakan langkah awal yang sangat efektif. Pengalaman masa lalu dalam dunia kerja dapat menjadi cerminan berharga untuk menyaring hal-hal yang wajib dihindari di masa depan.

Refleksikan kembali riwayat pekerjaan Anda sebelumnya danidentifikasi faktor-faktor pemicu kejenuhan atau rasa frustrasi. Dari situ, Anda dapat mengenali batasan serta lingkungan kerja seperti apa yang mutlak harus Anda hindari.

Editor: Bintang Pradewo
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