Persija Jakarta Pesta Lima Gol ke Gawang Arema FC, Shin Tae-yong Puji Kerja Keras Tim

JawaPos.com - Persija Jakarta menutup pekan keenam BRI Super League 2026/27 dengan hasil meyakinkan.

Macan Kemayoran menghajar Arema FC dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam. Kemenangan ini menjadi respons positif setelah Persija gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Persita Tangerang.

Persija langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Dukungan publik tuan rumah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh anak asuh Shin Tae-yong yang terus menekan pertahanan Arema FC.

Alexander Jeremejeff menjadi sosok penting di balik keunggulan Persija pada babak pertama.

Penyerang asal Swedia itu membuka keunggulan pada menit ke-10 setelah menyelesaikan peluang melalui sepakan kaki kiri.

Persija kemudian menggandakan keunggulan menjelang turun minum.

Pada menit ke-45, Jeremejeff kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti Arema FC. Persija pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Persija tidak mengendurkan tekanan. Mereka tetap berusaha menguasai permainan dan mencari peluang untuk memperlebar jarak dari tim tamu.