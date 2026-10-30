Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 30 Oktober 2026 | 07.02 WIB

Nita Vior Siapkan Pesta Princess untuk Ultah Pertama Vinica

Vior dan calon suaminya, Vincent Kosasih. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Vior dan calon suaminya, Vincent Kosasih. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Selebgram Nita Vior kini tengah disibukkan dengan persiapan perayaan ulang tahun pertama putrinya, Vinica Riviora Kosasih. Bersama sang suami, Vincent, Vior menyiapkan perayaan ultah spesial yang akan digelar pada 28 November 2026 mendatang dengan mengusung tema princess.

Menjelang hari istimewa tersebut, Vior mengaku mulai merasa gugup. Bukan hanya karena perayaan itu menjadi momen ulang tahun pertama Vinica, tetapi juga karena ia ingin memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Nita Vior bahkan sudah menjalani fitting baju untuk acara tersebut. Vincent juga melakukan hal serupa.

“Tanggal 28 November Vinica mau ulang tahun yang pertama, aku deg-degan banget,” ujar Nita Vior saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/10).

Perayaan ulang tahun pertama Vinica menjadi momen istimewa yang ingin dirayakan bersama orang-orang terdekat. Karena itu, Vior mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan acara sejak jauh-jauh hari, termasuk pakaian yang akan dikenakan keluarga mereka.

Pilih Tema Princess yang Sesuai dengan Vinica

Salah satu hal yang sudah dipastikan Nita Vior adalah tema perayaan ulang tahun Vinica. Ia memilih konsep princess karena merasa tema tersebut cocok dengan karakter putrinya.

Menurut Nita Vior, pemilihan tema bukan sekadar mengikuti konsep pesta ulang tahun anak yang identik dengan dekorasi meriah dan nuansa dongeng. Ia merasa tema tersebut memiliki keterkaitan dengan Vinica, sehingga dia ingin menjadikannya bagian dari perayaan hari kelahiran sang putri.

Di tengah berbagai persiapan, Nita Vior juga mempertimbangkan faktor cuaca. Ia mengakui sempat memikirkan kemungkinan hujan apabila acara ultah digelar di luar ruangan.

“Aku takut hujan, nggak ambil outdoor, tapi indoor,” kata Nita.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore