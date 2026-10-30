Nita Vior Siapkan Pesta Princess untuk Ultah Pertama Vinica

JawaPos.com - Selebgram Nita Vior kini tengah disibukkan dengan persiapan perayaan ulang tahun pertama putrinya, Vinica Riviora Kosasih. Bersama sang suami, Vincent, Vior menyiapkan perayaan ultah spesial yang akan digelar pada 28 November 2026 mendatang dengan mengusung tema princess.

Menjelang hari istimewa tersebut, Vior mengaku mulai merasa gugup. Bukan hanya karena perayaan itu menjadi momen ulang tahun pertama Vinica, tetapi juga karena ia ingin memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Nita Vior bahkan sudah menjalani fitting baju untuk acara tersebut. Vincent juga melakukan hal serupa.

“Tanggal 28 November Vinica mau ulang tahun yang pertama, aku deg-degan banget,” ujar Nita Vior saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/10).

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Perayaan ulang tahun pertama Vinica menjadi momen istimewa yang ingin dirayakan bersama orang-orang terdekat. Karena itu, Vior mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan acara sejak jauh-jauh hari, termasuk pakaian yang akan dikenakan keluarga mereka.

Pilih Tema Princess yang Sesuai dengan Vinica Salah satu hal yang sudah dipastikan Nita Vior adalah tema perayaan ulang tahun Vinica. Ia memilih konsep princess karena merasa tema tersebut cocok dengan karakter putrinya.

Menurut Nita Vior, pemilihan tema bukan sekadar mengikuti konsep pesta ulang tahun anak yang identik dengan dekorasi meriah dan nuansa dongeng. Ia merasa tema tersebut memiliki keterkaitan dengan Vinica, sehingga dia ingin menjadikannya bagian dari perayaan hari kelahiran sang putri.

Di tengah berbagai persiapan, Nita Vior juga mempertimbangkan faktor cuaca. Ia mengakui sempat memikirkan kemungkinan hujan apabila acara ultah digelar di luar ruangan.