Kenapa Suara di Malam Hari Bikin Takut? Sains Ungkap Penyebabnya 

Ilustrasi seseorang yang merasa cemas dan ketakutan. (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda mendadak merasa cemas atau merinding saat mendengar suara berdetak kecil di sudut rumah saat malam hari?
Meskipun berada di dalam rumah sendiri yang aman, orang dewasa pun sering kali merasa ketakutan ketika mendengar bunyi yang tidak bisa langsung dijelaskan oleh pikiran.
Secara ilmiah, saat otak manusia tidak dapat langsung mengidentifikasi asal-usul suatu suara, sistem saraf secara otomatis akan menganggapnya sebagai potensi bahaya.
Ketidakpastian inilah yang seketika memicu rasa cemas berlebih, membuat jantung berdebar cepat, hingga mengganggu waktu tidur malam Anda.
Seperti dikutip dari Your Tango, reaksi cemas terhadap suara-suara di dalam rumah ini merupakan bentuk naluri alami otak manusia dalam merespons ketidakpastian lingkungan sekitar.
Berikut adalah ulasan tujuh suara harian di dalam rumah yang paling sering bikin orang dewasa merasa cemas dan merinding saat suasana hening.
Di siang hari yang ramai, suara tetangga yang sedang mengobrol atau dentum televisi dari ruangan sebelah mungkin terasa seperti hal biasa.
Namun, ketika malam tiba dan Anda duduk sendirian di dalam kegelapan, suara teredam yang tidak jelas tersebut bisa memancing pikiran membayangkan hal-hal yang menakutkan.
Perasaan lega memang biasanya akan muncul begitu Anda menyadari bahwa suara tersebut hanyalah gangguan dari alat elektronik atau percakapan tetangga.
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